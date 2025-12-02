流感｜六個月大B女染甲流併發嚴重肺炎和敗血性休克　留醫PICU

衞生署衞生防護中心今（2日）公布，再接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的六個月大女嬰。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和敗血性休克，目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部（PICU）留醫，情況嚴重。



女嬰的兩名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院。中心呼籲家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗。



▼9月15日 醫務衞生局及醫院管理局高層打流感疫苗▼



累計24宗兒童流感嚴重個案 3人不治

衞生防護中心表示，新增的一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案，涉及一名有長期病患的六個月大女嬰。她於11月29日出現發燒，同日被帶往北區醫院急症室求診，獲安排於雅麗氏何妙齡那打素醫院留院治療，因病情惡化，其後被轉到瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，目前情況嚴重。

女嬰的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎和敗血性休克。她尚未接種2025／26年度季度流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。她的兩名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院。

連同此個案，今個夏季流感季節至今已錄得24宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎六個月至17歲。

衞生防護中心。（資料圖片）

歐家榮：天氣轉涼 不排除流感活躍程度仍可能會有反覆

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮表示，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度自10月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆。他又指，目前，18歲以下兒童中，六個月至兩歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有18%，希望家長不要遲疑，盡快聯絡自己家庭醫生為子女，以至自己和其他家人安排接種季節性流感疫苗。