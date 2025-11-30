流感｜一歲B仔染甲流併發肺炎和嘶吼症　留醫深切治療部情況嚴重

​衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，一名過往健康良好的一歲男嬰上周三（26日）出現發燒、咳嗽和流鼻水，昨日（29日）被帶到屯門醫院急症室求醫並入住該院，及後因徵狀惡化，轉到該院兒童深切治療部（PICU )接受治療，目前情況嚴重。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發肺炎和嘶吼症。



一歲男嬰在昨日昨日（29日）被帶到屯門醫院急症室求醫並入住該院，後因徵狀惡化，轉到兒童深切治療部接受治療接受治療。（資料圖片）

男嬰2名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵

衞生防護中心表示，男嬰尚未接種2025／26季度流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。他的兩名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院。中心呼籲家長盡快安排子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

夏季流感季節累計23宗兒童嚴重個案 3人死亡

中心表示，計及上述個案，今個夏季流感季節至今已錄得23宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括三宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。若單單計算在本年度季節性流感疫苗接種計劃展開後錄得的14宗個案，只有一人曾在發病前四天接種本年度季節性流感疫苗。然而接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

中心傳染病處主任歐家榮醫生表示，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度自10月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節，因此再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗的市民，請從速行動。

歐家榮：兒童患上流感 情況可能迅速惡化

歐家榮表示，對比今年初冬季流感季節，今季兒童感染季節性流感的嚴重個案較多。目前，18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近17%。他亦提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。他特別指出，兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。