流感｜兩歲女童染甲流併發休克、腦病變、多重器官衰竭　情況危殆

衞生防護中心今日（27日）表示，再多一宗兒童流感嚴重個案，一名兩歲女童感染甲型流感併發休克、腦病變和多重器官衰竭，情況危殆。今個夏季流感季節至今已錄得22宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括兩宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎11個月至17歲。



（資料圖片）

一名過往健康良好的兩歲女童，於今月25日發燒、嘔吐及糞便稀爛，翌日到聯合醫院急症室求醫並入住該院，及後因休克及身體狀況轉差，轉到該院兒童深切治療部接受治療。她轉到兒童醫院接受進一步治療，目前情況危殆。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克、腦病變和多重器官衰竭。

女童尚未接種今季流感疫苗，於潛伏期內不曾外遊。她的一名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，無需住院及已康復。

中心總監徐樂堅醫生說流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆，加上明年初或會出現冬季流感季節。他再次呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外盡快接種疫苗。目前，18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近17%。