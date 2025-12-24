粵車南下｜邵家輝：内地車主不熟港道路或有甩漏　港人可讓下佢哋

首批粵車南下車輛昨日（23日）起可進入香港市區，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，申請者多為高消費群，料可促進本港經濟。他建議當局首半年每兩星期檢討一次措施，適時增加名額。他又指，措施剛剛實施，内地車主不熟悉香港道路及駕駛習慣，駕駛時可能有「甩漏」，建議港人「多啲支持，讓下佢哋」。



首批粵車南下車輛昨日（23日）起可進入香港市區。珠海居民彭先生一行五人乘坐一部掛有「FT」香港車牌的電動車，成為「粵車南下」計劃「第一車」。（資料圖片）

邵家輝指，内地駕駛者不熟悉香港駕駛習慣，一開始或出現「甩漏」，建議港人「多啲支持，讓下佢哋。」（資料圖片/夏家朗攝）

邵家輝指，經粵車南下來港的訪客為高消費群，可促進本港經濟。他建議有關部門及業界多推出鼓勵措施，包括提供商場泊車優惠，吸引旅客在商場内消費，或提供免費八達通卡，方便支付泊車費用等。

邵家輝指，内地駕駛者不熟悉香港駕駛習慣，一開始或出現「甩漏」，建議港人「多啲支持，讓下佢哋」。他並建議當局在首半年每兩星期檢討措施，適時增加名額。

陳恒鑌建議當局於半年後檢討措施，留意路面安全，評估能否增加名額。（資料圖片/黃浩謙攝）

民建聯陳恒鑌亦指，有市民昨日留意到部分粵車不熟悉路面，有隨意切線的問題；亦有粵車車主反映找泊車位有困難，建議車主透過運輸署專業運用程式，預先查找目的地是否有位。他表示，隨未來粵車逐步增加，相信充電等配套將更加齊全。他建議當局於半年後檢討措施，留意路面安全，評估能否增加名額。