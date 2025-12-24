流感｜孔繁毅：港人K亞分支抗體不足　H3N2爆發風險大籲盡快打針

港大醫學院一項研究發現，今年流感季節主要由新發現的甲型流感H3N2分支、即K亞分支引起，而大部分人對該病毒的抗體不足。港大醫學院臨床醫學學院傳染病科主管孔繁毅今（24日）在電台節目指，H3N2再次爆發的風險很大，呼籲市民盡快接種流感疫苗。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

港大研究團隊在今年11月收集277名人士的血液，結果顯示52%受測者對早前流行的J.2.2亞分支具有可檢測的中和抗體，且27%的滴度達40或以上，即免疫水平屬較高水平；然而，僅有18%對新出現的K亞分支具有可檢測的中和抗體，且只有0.7%受測者對K亞分支的免疫水平達到同樣水平。

孔繁毅指，數字代表大部分人對K亞分支抗體不足，H3N2再次爆發的風險很大。

（抗體）低到一個地步，基本上大部分人都冇所謂1比40嘅濃度，換句話講，對K亞分支冇抗體反應。 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅

他又指，雖然現時三價或四價疫苗能產生的綜合抗體並不足夠，但仍然能有效減少重症及住院風險。他呼籲市民盡快接種疫苗，增加本港免疫屏障，保護幼童及長者。如有上呼吸道感染症狀，亦應該盡快求醫。

梁堃華指，近期醫管局收到不少上呼吸道感染的個案，過去兩周本港流感活躍程度亦維持高水平，超過9成病毒株屬H3N2。（資料圖片/張善彤攝）

醫院管理局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華則指，近期醫管局收到不少出現上呼吸道感染徵狀的個案，過去兩周本港流感活躍程度亦維持高水平，超過9成病毒株屬H3N2。她又指，傳統冬季流感高峰期為1月至3月，惟部分地區都有提早出現，加上即將到旅行旺季，不少歐洲及亞洲國家流感活躍。她呼籲市民，尤其小童、長者及長期病患等高風險群組盡快接種疫苗。在人多地區，亦應佩戴口罩，並勤洗手，預防感染病毒。

她又指，醫管局將在聖誕及元旦假期加強醫院服務，包括增加人手和病床，提升應診能力。