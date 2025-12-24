科技人才入境計劃放寬申請限制　豁免從事指定科技範疇、簡化程序

政府近年積極推動「搶人才」政策​，創新科技署今日（24日）公布放寬科技人才入境計劃措施，包括豁免必須從事14個指定科技範疇研發活動的限制；簡化申請程序，容許公司在配額申請期間，同時為合資格人才申請工作簽證或進入許可。署方又為港深創新及科技園增設申請專窗服務，一站式協助園區租戶及培育公司申請和跟進協助。



​創新科技署今日（24日）公布改善科技人才入境計劃措施。（創新科技署網站截圖）

科技人才入境計劃於2018年6月推出，根據立法會文件，計劃自2022年至今年2月，共收到366宗申請，其中321宗獲批，當中有279宗來自中國内地。（盧翊銘攝／資料圖片）

署方指，將為港深創新及科技園增設申請專窗服務，一站式協助園區租戶及培育公司申請及跟進協助。

此外，計劃將精簡申請程序，方便科技公司及合資格人才可同時遞交配額及簽證或進入許可申請。比對署方2024年刊登的《申請指南》，科技公司須在配額獲批後，才能使用配額為合資格人才遞交簽證或進入許可申請。根據最新《指南》，相關公司可在配額申請期間，或配額獲發後24個月内，為人才辦理簽證申請。

過去3年多批出321宗申請 87%來自內地

以往署方規定，申請者必須從事14個指定科技範疇研發活動，包括：人工智能、生物科技、網絡安全、數據分析、金融科技、材料科學、機械人技術、5G通訊、物聯網、集成電路、設計、綠色科技、數碼娛樂、微電子，以及量子技術。署方今日起豁免相關限制。

