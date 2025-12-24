聖誕節｜旅議會：假期1500團離港　未見訪港客因取消煙花不來港

聖誕節假期明日（25日）起展開，近日已有不少港人提早外遊，機場所有長期停車位昨日（23日）更已泊滿。旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，假期期間有約1,500團外遊旅行團，與去年相若，當中六成為「高鐵團」。訪港旅客方面，她料非內地旅客的比例比平時稍高，又指香港各處仍有不同倒數及節日活動，暫時未見旅客因政府取消今年倒數煙花匯演而取消訪港行程。



聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，而機場放置了不同聖誕裝飾，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日到機場，乘搭飛機到外地過聖誕。（黃寶瑩攝）

聖誕新年為外遊高峰，不少市民提早在12月23日出發，而機場放置了不同聖誕裝飾，增添節日氣氛。（黃寶瑩攝）

六成外遊旅行團為高鐵團 訪桂林、潮汕、紹興

旅議會總幹事楊淑芬今早於港台節目《千禧年代》表示，今年旅議會預計會有1,500團外遊旅行團，當中六成為高鐵團，較受歡迎是3至4日的短途旅遊，目的地包括桂林、潮汕、紹興等。

至於乘搭飛機的旅行團中，以韓國較受歡迎。她分析，前往日本的旅行團因應近月地震、熊襲擊人等事件而有所下降；東南亞則以往越南的旅行團較多，相信與當地洗費便宜、有新增旅遊目的地富國島有關，不少人或希望到該處放鬆一下；其餘東南亞團跌約兩成。

歐美旅客較去年有增幅

訪港旅客方面，楊淑芬稱旅遊旺季期間，酒店過夜等費用較高，故一般而言旅行團數量會減少，舉例指今年11月有6,000多團內地旅行團入境香港，惟12月預計只有4,000多團。她亦估計，內地自由行旅客會較多，當中有一半以上屬即日往返。至於非內地旅客，她指出，因為香港聖誕氣氛好及天氣較涼，吸引不少東南亞旅客來港過聖誕，歐美旅客亦比去年有所增幅。

提到政府取消今年倒數煙花匯演，楊淑芬說，全世界均知悉香港早前發生大埔宏福苑火災悲劇，加上香港各處仍有不同倒數及節日活動，暫時未見旅客因政府取消今年倒數煙花匯演而不訪港。