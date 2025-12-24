的士司機疑不滿少年教路兼求加速　涉多番回應咪X嘈　否認講粗口

的士司機凌晨接載一名16歲少年時，疑不滿少年教路及嫌他駛得慢，涉多番向少年說：「你咪X嘈，我識行。」又說：「我大X把錢，我唔會收多你一蚊。」後來少年要求到警署，並要求收據，司機涉拒提供並即按下重設。司機否認指控，案件今(24日)在九龍城裁判法院開審。司機自辯時自稱斯文人，不會講粗口，又稱若他「大把錢」就不用捱更抵夜。他又解釋因打印設備無紙才未提供收據。裁判官把案押後至下周一(29日)裁決。



被告甄根海，約八十歲，被控拒絕發出的士車費收據，以及無禮貌及不守規矩兩罪。他今未有律師代表，親自應訊。

被告甄根海否認向乘客講粗口。(朱棨新攝)

吳指示所行路線被罵咪X嘈

吳姓證人透露，他案發時16歲。2024年9月21日凌晨約2時45分，他在深水埗欽州街乘搭被告駕駛的的士，要求前往麗閣邨。吳指示被告如何前往該處，被告回應：「你咪X嘈，我識行。」

要求司機加速再被罵

吳又指，當時路面暢順，惟的士只是以時速20、30公里行駛，他要求加速，被告回應：「咪X嘈。」至的士駛至南昌街時，吳再要求被告加速，被告謂：「你咪X嘈啦，我大X把錢，我唔會收多你一蚊」。吳認為被告是故意不加速，便要求改為前往深水埗警署。在前往警署途中，被告仍然稱：「我大X把錢。」

要求收據被告即按重設掣

吳下車後到警署報案，投訴被告的態度。警員到警署外調查時，吳著被告先停的士計程錶。惟被告未有理會，並向吳粗言穢言。當時計程錶顯示車費為66多元，吳先付100元，並要求被告提供收據。被告表示未能提供收據，又在計程錶按下重設。吳指，至今他仍沒有收到收據。

影片見被告指吳玩嘢

庭上播放吳在警署外拍攝的影片，吳在片段中多番要求取得收據，被告則指吳「玩嘢」。吳在盤問時同意，被告有找錢給他，但吳沒有收取，被告便把該些錢放在警署門外。

被告否認慢駛反指吳發爛渣

被告自辯時稱，他當時以時速50公里駕駛的士，沒有開車太慢，反指吳在途中曾兩次要求停車，其後表示要前往警署，被告不知發生何事。又指在警署外，吳「發爛渣」，不停用手機拍攝，並要求收據，被告解釋因打印設備沒有紙，所以未能提供。

自稱欺文人不講粗口

被告多番否認曾經講粗口，並說：「我都唔講粗口。」又稱：「我有講過，(就)全家死晒……我哋斯文人，邊會講粗口。」他亦否認聲曾言他「大把錢」，謂：「（若果）大把錢，我唔洗做啦，捱更抵夜，大把錢，去瞓覺啦。」

控方指影片拍到被告講粗口

控方盤問時指，被告在片段稱：「錢，我大X把。」被告否認，但認未有開出手寫收據，但指因吳沒有作此要求。

被告稱三更半夜有客已好開心

被告又說：「做我哋呢行好悽慘。」他稱同時遇上很多無理乘客，他當了50多年的士司機，從沒有案底。他又說：「半夜三更，有個客已經好開心。」重申他不會做出涉案行為。

案件編號：KCS 1073、1074/2025