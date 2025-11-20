的士司機在上水聞乘客往祥華邨　即稱：唔去　裁拒載罪成罰款2千

的士司機涉嫌在去年11月颱風襲港時，在上水得知一名潛在乘客準備去祥華邨，即說：「唔去。」該乘客即拍下情況並報警。的士司機否認拒載，案件今（20日）於粉嶺裁判法院裁決。暫委裁判官莊靜敏指，被告聲稱雙黃線不能載客，卻駛近事主問他想去的目的地，認為這只是被告的「新近創作」，裁定他罪成，判罰2000元。



被告黃子亮，被票控1項的士拒絕租用罪，指他於2024年11月14日凌晨2時46分，於上水新運路，身為的士司機，無合理辯解而故意拒絕接受陳嘉誠的租用。

的士司機黃子亮拒載罪成，被判罰款2千元。(陳曉欣攝)

被告辯稱雙黃線不能載客

暫委裁判官莊靜敏裁決時指，被告自辯時說他因當晚是8號風球，他在颱風襲港下駕往祥華邨有塌樹風險，其的士沒買無第三者保險要自負風險，停車地點又是雙黃線不能載客，所以不載事主。

官指若擔心塌樹等應會冚旗

莊官分析指，被告若然擔心無第三保及塌樹風險，他應會「冚旗」和豎起暫停載客的牌。惟被告當時駛近事主，並停車問他：「去邊㗎？」顯示他有意載客，與被告自辯所言自相矛盾。當他得知事主要去祥華邨後，才答：「祥華邨唔去。」可見他聲稱雙黃線不能載客，只是「新近創作」。

盤問下認不知是否有塌樹

被告雖說路程有塌樹風險，惟他無向事主解釋，盤問下亦承認，不知道祥華邨是否真的有塌樹，官批被告的塌樹理由只是強行卸責。相反，事主說法與他拍攝的影片吻合，接納他為誠實可靠證人，裁定被告罪成。

求情強調與車程長短無關

被告求情稱，他並非存心不載客，因為每逢打風都會有塌樹風險，並稱：「事實有咁嘅風險先唔去。」強調與車程長短無關。他是全職的士司機，要養妻活兒，月入2至3萬元，望法庭輕判。官判刑指，本罪有一定嚴重性，考慮本案屬單一事件和被告初犯，判罰2000元。

案件編號：FLS 4370/2025