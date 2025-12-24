聖誕節外遊｜高鐵站現入閘人龍 北上市民：新鮮感比聖誕氣氛重要
聖誕節連周末長期前夕，不少市民今日（24日)離港外遊，高鐵西九龍站人頭湧湧，入閘位置一度出現人龍。有家長帶小朋友北上，會到當地著名景點鼓浪嶼，也會找不同沙灘供小朋友「放電」，認為比起聖誕氣氛，新鮮感更重要。
今日的高鐵站人頭湧湧，入閘位置一度排起人龍，現場屏幕更顯示今晚大部份的車票已售罄。
往上海大學生：前幾日去了西九文化區感受聖誕氣氛
離境乘客中不少是香港人，包括景先生。他今日出發往上海探親，也會順道在當地旅遊，會在假期完結前回港。他認同香港的聖誕氣氛較佳，所以之前幾日在香港跟朋友去了不同地方遊玩，例如去了西九文化區及入了馬場，感受聖誕氣氛。
家長帶小受到廈門 找沙灘「放電」
有市民表示聖誕氣氛相對沒那麼重要。劉女士今日出發到廈門，會去當地著名景點鼓浪嶼，亦會到訪不同沙灘，供小朋友「放電」。她表示，在港已玩厭了，「北上就係要消費吓，搵啲新地方。」她認為比起聖誕氣氛，新鮮感更重要。
今日出發到廣州的蘇小姐同樣指「得閒咪上去囉」，即使內地聖誕氣氛可能不及本港也沒甚麼所謂。他們將在廣州逗留四、五天，但並沒有預先計劃行程，將在當地隨機發掘，亦沒有設下預算。
▼12月23日 市民乘搭飛機到外地過聖誕▼
