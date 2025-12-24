粵車南下｜至少5粵車泊海運大廈 江門車主即日來回感受聖誕氣氛
撰文：林子慰
「粵車南下」入境市區措施昨（23日）起實施，以每日名額100架計算，昨今兩日約有200架粵車入港。臨近聖誕，不少內地客到中環尖沙嘴一帶感受節日氣氛，有至少5架粵車停泊在尖沙嘴海運大廈露天停車場，有江門車主表示趁今日放假，一行4人即日來回香港「購物及感受節日氣氛」。
「粵車南下」入境市區實施第二日，按每日名額100架計算，昨今兩日約有200架粵車入港，部分車主駛入市區，一享聖誕氣氛。
海港城上面的海運大廈露天停車場可遠眺維港海景，不少內地客慕名而來。約下午4時30分，有至少5架以「FT」專屬車牌開頭的粵車停泊該車場，即佔兩日200配額中的2.5%。5架粵車的型號為豐田、蔚來、小鵬、奧迪，多數為電車。
江門車主一行4人在市區兜了一圈：自駕遊方便
來自江門的粵車車主表示，今日下午2時到港，一行4人在市區兜了一圈，「感受節日氣氛」，知悉該停車場可看維港風景，故停泊於此，稍後準備去購物。
以左軚駕駛右軚系統馬路，會否不適應？他說：「還可以，習慣就好，跟著別人慢慢走」。他稱今天剛好放假，可即日來回香港和江門，認為自駕遊方便。
東莞旅客海港城外打卡：香港節日氣氛充足
海港城外設有聖誕樹及冰雪奇緣主題燈飾，不少旅客及市民在外打卡。來自東莞的楊小姐表示，内地較少節日裝飾，特意趁聖誕假期即日來港體驗節日氣氛，認為香港節日氣氛充足。她又表示，比起以往來港，「近期香港的物價更貼地」，將在港乘搭渡輪及觀光巴士，於中環和尖沙嘴兩地閑逛。
廣州蓋先生來港探訪朋友，將在香港度過兩天一夜，同樣感受體驗聖誕氛圍。他認為相關物價較廣州和深圳高，來港前曾在小紅書做過初步攻略，認為「大部分食物都能在内地吃到」，希望品嘗香港老店美食。
