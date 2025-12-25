宏福苑火｜王祖藍舅父冼國林批消防處長卸責　消防工會：以災亂港

大埔宏福苑火災奪去逾161條人命。藝人王祖藍舅父、葉問之子葉準的徒弟冼國林星期一（22日）在社交平台發表公開信，炮轟消防處處長楊恩健處理救火決策失誤，又引述有消防內部訊息指處長試圖動用公關手段開脫，引發公眾關注。



消防處六大工協會（包括主任、職工、救護及退休人員協會）今日（25日）發表聲明，點名批評冼國林散布虛假資訊，認為其言論嚴重侮辱消防專業、打擊團隊士氣，並企圖「以災亂港」。



▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



+ 1

▼11月26日 宏福苑黃伯對妻子困火場悲痛吶喊▼



+ 8

消防處長楊恩健12月19日向在大火中殉職的消防員何偉豪致敬。（資料圖片/廖雁雄攝）

冼國林稱消防內部消息不滿處長楊恩健在火災中處理手法

時事評論員兼電影《葉問前傳》出品人冼國林在社交平台，多次就宏福苑大火撰文，炮轟消防處處長楊恩健處理救火決策失誤，又引述有消防內部訊息指處長試圖動用公關手段開脫。

冼國林稱收到消防處內部官員的舉報短訊，指楊恩健在火災後並未深切檢討救援設備（如水彈、高雲梯）的不足，矛頭直指楊恩健火災中處理手法不稱職，未有及火阻止悲劇發生，「近年咁多次棚網火警，消防處處長做過啲乜！佢喺棚網防火工作裏面真係冇責任？」。

帖文又稱，消息透露楊恩健曾召開高級消防官員分享會，指示退休同僚梁韋洛在媒體撰文為其辯護，「重話（還說）會向傳媒開戰」，稱是試圖將公眾視線轉移至竹棚與發泡膠等問題。

時事評論員兼電影《葉問前傳》出品人冼國林12月22日在社交平台發表公開信，炮轟消防處處長楊恩健處理救火決策失誤。（資料圖片/梁鵬威攝）

冼國林又指，儘管粵港澳三地已簽署應急救援協議並進行多次聯合演習，但消防處在關鍵時刻卻拒絕內地增援，令協議淪為「廢紙」。冼國林指楊恩健作為最高決策者應引咎下台，以給死難者家屬一個交代，避免特區政府的管治威信受到打擊。

消防處六個工協會聯合聲明 最嚴厲譴責「冼國林」

消防處六個工協會今日（25日）發表聯合聲明，點名批評市民「冼國林」在社交媒體發表的言論不盡不實，企圖「以災亂港」，工協會對其抹黑消防專業、誤導公眾及挑釁社會矛盾的行為表示強烈不滿，並予以最嚴厲的譴責。

駁斥「洩密短訊」 指內容與事實不符

針對「冼國林」聲稱收到消防高層傳遞的內部訊息，質疑處長推卸責任，工協會回應指，經查證後並沒有會員收到或發出類似訊息，認為其來源及真實性存疑。聲明又強調，處長親自主持分享會是為了慰問前線及聽取裝備戰術意見，並安排臨床心理學家支援受壓同事，而非如傳言所述進行公關抹黑。

工協會：「冼國林」侮辱不同職系同事的專業 全力支持處長

工協會提到，是次火災中有一名消防員殉職，全體同事正承受極大心理壓力。工協會認為「冼國林」的言論不但無視死傷者的悲痛，更企圖侮辱不同職系同事的專業。工協會重申，全體會員對消防處處長楊恩健的領導表示全力支持，並呼籲市民切勿被具誤導性的資訊誤導。

冼國林是香港電影製作人，亦是財經及親中派。冼國林本人和旗下公司曾經涉及過不同爭議，亦曾經被揭發散播有利於自身政治立場的虛假資訊，以及被指阻止他人散播刊登於《蘋果日報》，關於其的負面資訊。 2022年1月19日，他透過網絡平台宣布參選第六屆行政長官選舉，但於不足三個月宣布退選。