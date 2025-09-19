嘉禾院線易名星達院線　推全新購票網站　旗下3戲院由原團隊營運

嘉禾院線於今年6月底結束香港的所有影院業務後，由內地「上海星軼影院」接手旗下3間戲院，包括奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔。星軼今（19日）發新聞稿指，嘉禾院線已正式改名為「星達(BESTAR FILM)」，3間戲院的購票網站亦已完成更新，並投入運作。星達指，該3間戲院將保留現有戲院名稱，並由原團隊繼續獨立營運，當中嘉禾大埔更獲保留沿用「嘉禾」二字。



根據星達網站，3間戲院已上映部分電影，包括《頭文字D》、《鬼滅之刃劇場版無限城篇》等，票價由60元至150元不等。（星達網站截圖）

星達院線指，奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔3間戲重新營業，院線於本月15日已啟動全新購票系統，新增了小食及精品預購功能。（星達網站截圖）

「上海星軼影院」在港開設Bestarfilm Cinemas 星達院線，接手嘉禾院線旗下的奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔戲院。星達指，於本月15日已啟動全新購票系統，當中新增小食及精品預購功能。

星達表示，為慶祝新品牌登場，將推出3重優惠：由9 月15 日至12 月31 日，限時網上購票免手續費優惠；年9 月15 日至10 月31 日，網上購買正價套餐可享8 折優惠；9 月18 日至12 月31 日，StarFans / StarFans Plus 限時入會優惠立減$20。

星達指，奧海城the sky戲院的放映機將更換為Laser 放映機，提供4K Laser 放映技術，3D亮度為傳統影院3倍，畫質更加清晰。

星達表示，為慶祝新品牌登場，將推出3重優惠。（星達網站截圖）

星達指，已推出會員計劃，影迷可根據自己的需求選擇「StarFans」或「StarFans Plus」會員，而舊嘉禾會員可無縫銜接，原有會員積分及福利可繼續於三間戲院使用。此外，三間戲院將保留現有戲院名稱，由原團隊繼續獨立營運。

嘉禾院線早前全線結業，上海星軼影院接手奧海城the sky、屯門StagE及嘉禾大埔。（星軼影院網站）

嘉禾院線早前全線結業，上海星軼影院接受其中3間戲院。翻查資料，上海星軼影院成立於2015年1月16日，為新城發展控股旗下的子公司，總部位於上海市普陀區，主要從事戲院投資、放映及管理業務，目前在內地擁有最少163間戲院，著名於STARX巨幕廳等特色設施。