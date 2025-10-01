10.1半價睇戲｜《風林火山》等多個場次爆滿　市民：戲院可止下血

香港戲院商會今（1日）推出《10.1半價睇好戲》優惠，全港52間戲院所有場次，不論任何電影、票種及放映格式，戲票一律半價。原有的長者首場優惠、小童、學生、長者票亦會再有半價優惠。電影售票網wmoov.com顯示，多間戲院下午的電影場次僅餘少量座位。部份熱門電影如動漫《「鬼滅之刃」無限城篇》、《風林火山》等，更全場滿座。位於荃新天地的英皇戲院，今午多個場次亦僅餘少量座位。有長者以35元買到港產片《無名指》的戲票，認為價錢划算，可吸引市民入戲院消費。



位於荃新天地的英皇戲院，今午多個場次亦相當爆滿。（賴卓盈攝）

《「鬼滅之刃」無限城篇》所有戲票已售罄。（賴卓盈攝）

港產片《風林火山》僅餘少量前排座位。（賴卓盈攝）

位於荃新天地的英皇戲院，今午多個場次僅餘少量前排座位。於晚上7時放映的《「鬼滅之刃」無限城篇》，更全場滿座。

鍾小姐（左）及黃小姐（右）以35元買到《無名指》戲票，她們認為價錢划算。（賴卓盈攝）

年逾60歲的鍾小姐及黃小姐，在「10.1半價優惠」及長者優惠下，以35元便買到《無名指》的電影票。鍾小姐指，她們期待觀賞《無名指》已久，早前她們留意到有國慶優惠，認為價錢划算，故今日才入場，「平時呢個價，都係早場先有，但我哋唔係下下都睇到早場，今日就幾抵。」黃小姐則認為，相關優惠有助吸引港人留港消費，支持本地戲院。

就讀大學一年級的劉同學，數日前得悉有國慶優惠時，已在網上購買《「鬼滅之刃」無限城篇》的戲票，「比正常價平差唔多$100，係好開心嘅。」他認為在節日推出優惠可吸引港人支持戲院，「雖然一日半日未必幫到好多，但至少可以止下血。」

同樣就讀大學的李同學早前購入《風林火山》的戲票，稱希望支持港產片。至於相關優惠能否幫助戲院經營，李同學就不太樂觀，「呢啲優惠好短暫，經營戲院一年365日都要成本，始終都係要靠市民持續、長遠地支持。」