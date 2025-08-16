新光黃埔影藝城今開幕　影迷讚環境更舒適可重溫舊片　會多入戲院

自北角新光戲院今年3月結業，今日（16日）再以「新光黃埔影藝城」於開幕亮相。有不少影迷蜂擁而至，有市民認為新址環境更舒適，附近亦有食肆，相信會更多入戲院，「因為多選擇啲，唔係淨係作宜家啲戲，有舊戲、粵劇，都可以重溫返」。



開幕禮有多位政商紅星擔任主禮嘉賓及剪綵，包括體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛、香港電影工作者協會發言人田啟文、影視紅星薛家燕、米雪等，另外長實主席李澤鉅亦有致送花籃恭賀。



「新光黃埔影藝城」開幕亮相,有不少影迷蜂擁而至。（梁鵬威攝）

北角新光戲院今年3月結業，今日於黃埔正式開張，開幕禮有多位政商紅星擔任主禮嘉賓及剪綵，包括香港立法會議員霍啟剛（右一）、香港電影工作者協會發言人田啟文、影視紅星羅蘭姐（左二）、薛家燕（中）及米雪（右二）等。 （梁鵬威攝）

黃埔區居民葉太表示，很高興有新戲院開張，希望觀看《時光倒流70年》及《亂世佳人》，雖然錯過開場，但會在下星期來。她續指，很久以前曾到北角舊址，當時只上演粵劇，而新址有粵劇電影及其他類型電影可觀看，環境亦舒適，附近亦有食肆，認為很方便。她表示，相信入戲院的次數會比以前較多，「因為多選擇啲，唔係淨係作宜家啲戲，有舊戲、粵劇，都可以重溫返。」

今年9月辦演唱會

黃埔區居民李太表示，新光戲院有粵曲表演，認為文化氣氛濃郁，故想多了解粵曲文化，相信會更多入戲院。之前曾在舊址新光看過多年大戲、大埔區居民梁先生指，樂見新光開張，認為這裡環境較好，希望將來仍能現場觀賞大戲。

影藝城集合多種文化藝術形式，開幕首周放映20多套中西經典名片，包括成功爭取香港獨家放映權的《時光倒流70年》。另外，將於今年9月舉辦首個演唱會，為香港戲院業首創。

有影迷與鑼鼓合照。（梁鵬威攝）

為保留港人的集體回憶，影藝城保留了舊新光戲院的標誌性「磅重機」，並擁全球獨家專利，設立「新光黃埔智能照相館」，配備首創的自拍機，結合AI攝影技術。觀眾可將自己的樣貌融入古今中外經典海報人物之中，瞬間「穿越」時空，創造獨一無二的紀念品。

影藝城設「名人藝術珍藏免費賞」，為李居明多年來珍藏了眾多明星名人的藝術作品。 （梁鵬威攝）

另外，影藝城設「名人藝術珍藏免費賞」，為李居明多年來珍藏了眾多明星名人的藝術作品，包括書法、畫作及攝影作品。他決定將這批珍貴收藏於影藝城內公開展出，免費讓公眾人場參觀。