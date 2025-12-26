聖誕節｜昨逾66萬港人出境按年多近10萬　入境旅客微升不足9千人

【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節連周末長假昨日（25日）開始，入境處數據顯示昨日有79.5萬人次出境，入境錄得45.8萬人次，單日淨流失33.8萬人。



昨日錄得66.5萬人次港人出境，較去年聖誕節的56.9萬人次，按年增加9.6萬人次，即約17%。入境旅客方面則錄得近13.1萬人次，當中逾8萬人來自內地。與去年聖誕節相比，整體旅客僅微升8,986人，約7%。



聖誕節連周末長假昨日（25日）開始，不少市民北上或外遊，圖為今日出境狀況。（倪清江攝）

聖誕節66.5萬人次港人出境 按年增16%

入境處數字顯示，昨日全日共有約125萬人次出入境，當中66.5萬人次為香港居民出境，最多人使用的口岸為經羅湖、落馬州支線及深圳灣口岸。扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，約有50.9萬人次港人北上內地，佔出境港人77%。

今年聖誕節出境人次較去年56.9萬人次多約9.6萬人次，按年增約17%。

昨13.1萬旅客訪港 逾六成為內地訪客

入境方面，昨日約32.7萬人次香港居民回港。有13.1萬人次旅客訪港，其中逾六成，即約8.3萬人次為內地訪客，最多經高鐵西九龍入境，有22,916人次，其次是落馬州支線口岸及羅湖口岸；其他地區旅客佔四成，約4.8萬人次，近七成人乘搭飛機到港。

去年聖誕節錄得12.2萬旅客人次訪港，相比之下今年微升8,986人，即約7%。