聖誕節｜數千港團友深圳火車站空地等出發　2日暫逾115萬人次出境

每年聖誕節長假都會出現被喻為「港人大遷徙」的外遊潮，繼昨日（24日）平安夜有59萬人次出境後，今日（25日）聖誕節截至下午4時，再有56.5萬人次離港，即兩日合共已有115萬人次的港人北上或外遊，勢必連續兩日創自2023年疫後通關後新高。



12月25日在Facebook多個專頁，有網頁上載早上深圳羅湖口岸對出的火車站空地，大批參加短線團港人集合等出發。（Facebook圖片）

截至下午4時 56.5萬人次港人出境

今日聖誕節截至下午4時，有564,757人次的港人出境，而同時段回港港人則只有9萬人次，即數字上本港今日日期少了47萬人。當中最多人經羅湖口岸出境，佔了五分一或１11萬人次，另也有10.8萬人次經落馬洲支線口岸北上，經深圳灣口岸也有8.8萬人次，比經港珠澳大橋向西遊多約1.5萬人次。

▼12月25日 市民經香園圍／蓮塘口岸北上▼



12月25日聖誕節連周末長期開始，一早大批市民經香園圍／蓮塘口岸北上，每部抵達的巴士都滿載。（鄭子峰攝）

43.4萬人次港人北上 與昨日相若

扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有近43.4萬人次北上內地，料主要為深圳及廣東城市，與昨日全日44.8萬人次相若。

在Facebook多個專頁，有網民上載今早拍攝深圳羅湖口岸對出的火車站空地相片，可見數以千計參加內地旅行團的港人，在該處集合等待出發，密度與年卅晚維園年宵市民不相伯仲。

約9.5萬內地及外地旅客來港感受聖誕氣氛

入境旅客方面，截至下午4時有64,767人次內地旅客來港，有23.6%坐高鐵來港，為各口岸中最多，經落馬洲支線及羅湖口岸分別有12,457人次及10,046人次。

外地旅客方面，同時段有30,569人次抵港，當中三分之二坐飛機到港。

平安夜59萬人次港人出境 淨計半數未即日回港

入境處資料顯示，昨日平安夜已有59萬人次的港人北上或外遊，較去年平安夜多約11.3萬人次（去年477,488人次），當中44.8萬人次北上內地，比去年平安夜多9.3萬人次。昨日回港港人則有28萬人次，即有31萬人未即日回港。

去年聖誕節共有約57萬人（569,282人次）次港人出境，比今日截至下午4時的人次，僅多4,525人次，相信最終全日會多於去年總數，即勢必連續兩日創自2023年疫後通關後新高。