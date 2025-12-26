聖誕節｜至晚上9時75萬港人及旅客離港　兩日淨流失70萬人

聖誕節連周末長假今日（25日）開始，入境處至截至晚上9時的資料顯示，有64.5萬人次港人今日北上或外遊，暫比去年聖誕節全日（56.9萬人次）多約7.5萬人次。



連同內地及其他旅客，今日暫有75萬人次離港，而總入境人數則有34.7萬人，淨流失40.3萬人；連同昨日出境及入境的差距29.8萬人，兩日間本港少了70萬人。



12月25日聖誕節連周末長期開始，一早大批市民經香園圍／蓮塘口岸北上。部份人帶了行李箱，料非即日來回。（鄭子峰攝）

8萬港人下午4時至晚上9時出境

今日聖誕節截至下午4時，有564,757人次的港人出境，到晚上9時，出境港人增至644,812人次，即有8萬人在下午4時至晚上9時出境。截至晚上9時，有224,990人次港人回港，即約42萬港人尚未回來。

當中最多人經羅湖口岸出境，佔了五分一或13萬人次，另也有12.45萬人次經落馬洲支線口岸北上，經深圳灣口岸也有近10萬人次，另8.3萬人次經港珠澳大橋出發往珠江西面。

近50萬人次港人北上 較昨日多5萬人次

扣除經港珠澳大橋、機場、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境人數，有49.5萬人次港人北上內地，料主要為深圳及廣東城市，比昨日全日44.7萬人次，多約5萬人次。

約12萬內地及外地旅客來港感受聖誕氣氛

入境旅客方面，截至晚上9時有78,682人次內地旅客來港，有22.7%坐高鐵來港，為各口岸中最多，經落馬洲支線及羅湖口岸分別有15,208人次及12,197人次。

外地旅客方面，同時段有43,339人次抵港，當中三分之二坐飛機到港。

平安夜59萬人次港人出境 淨計半數未即日回港

入境處資料顯示，昨日平安夜已有59萬人次的港人北上或外遊，較去年平安夜多約11.3萬人次（去年477,488人次），當中44.8萬人次北上內地，比去年平安夜多9.3萬人次。昨日回港港人則有28萬人次，即有31萬人未即日回港。連同內地及其他旅客，昨日有72.8萬人次出境，入境則有43萬人次，淨流失29.8萬人。

今日截至晩上9時，港人及旅客總出境人次為75萬，而入境有34.7萬人次，差距為40.3萬人。即兩日暫共流失70萬人。