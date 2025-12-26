Boxing Day｜至早上10時逾12萬人次港人出境 2.3萬旅客抵港
撰文：林子慰
出版：更新：
【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節長周末第二日，截至今早（26日）10時，逾19.5萬人次經各管制站出入境，其中逾12萬港人出境，近2.3萬旅客入境。
入境處數字顯示，截至早上10時錄得近19.6人次出入境，當中逾12萬人次為香港居民出境，較昨早10時少9.5萬人次。未計港珠澳大橋，經各陸路口岸、高鐵、中港碼頭北上的港人有7.9萬人次。
最多港人經羅湖關口北上，有1.6萬次，其次是落馬洲支線（福田口岸）有1.5萬人次。經機場離港的港人，則有2.2萬人次。
入境旅客錄得5.7萬人，其中3.4萬為回港港人，1.4萬人次内地旅客，餘下不足一萬人為其他地區旅客。
聖誕節｜至晚上9時75萬港人及旅客離港 兩日淨流失70萬人聖誕節｜數千港團友深圳火車站空地等出發 2日暫逾115萬人次出境聖誕節｜蓮塘口岸北上人氣盛 港人讚深圳「雪地」也聖誕氣氛濃聖誕節出入境最新｜至早10時逾21萬人次港人出境 羅湖口岸最繁忙