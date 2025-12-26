Boxing Day｜至早上10時逾12萬人次港人出境　2.3萬旅客抵港

【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節長周末第二日，截至今早（26日）10時，逾19.5萬人次經各管制站出入境，其中逾12萬港人出境，近2.3萬旅客入境。



聖誕節連周末長假昨日（25日）開始，不少市民北上或外遊，圖為今日出境狀況。（倪清江攝）

入境處數字顯示，截至早上10時錄得近19.6人次出入境，當中逾12萬人次為香港居民出境，較昨早10時少9.5萬人次。未計港珠澳大橋，經各陸路口岸、高鐵、中港碼頭北上的港人有7.9萬人次。

最多港人經羅湖關口北上，有1.6萬次，其次是落馬洲支線（福田口岸）有1.5萬人次。經機場離港的港人，則有2.2萬人次。

入境旅客錄得5.7萬人，其中3.4萬為回港港人，1.4萬人次内地旅客，餘下不足一萬人為其他地區旅客。