聖誕節｜中環海濱人頭湧　情侶西九排隊赤柱塞車過節讚「好氣氛」

聖誕節翌日（26日）下午中環海濱氣氛熾熱，不少市民及旅客到友邦嘉年華玩樂，毗鄰的富豪雪糕車也排長龍，目測有逾20人排隊，觀光巴士亦坐滿旅客，摩天輪普通包廂輪候約30分鐘，各處人頭湧湧。有家長表示，由於年底準備到日本東京跨年，加上小朋友仍未領取回鄉證，因此選擇留港過聖誕。



也有情侶剛從歐洲旅遊後回港，他們聖誕節目非常豐富，平安夜（24日）先在西九文化區排隊兩小時觀賞聖誕樹，昨日（25日）則塞車兩小時到赤柱市集，大讚香港聖誕氣氛好。「聖誕係要多啲人塞車咪開心囉。」



聖誕節翌日（26日）下午，不少市民及旅客前往友邦嘉年華玩樂。（歐陽德浩攝）

聖誕節翌日（26日）下午，中環海濱人頭湧湧，氣氛非常熾熱。（歐陽德浩攝）

不少內地及東南亞旅客在摩天輪前拍照留念。（歐陽德浩攝）

今個聖誕節（25日）大批港人北上或外遊，有逾66萬港人出境，按年增加近10萬，惟本港市面氣氛仍然熾熱，例如西九文化區便一連兩日逼爆，晚上觀賞聖誕樹需要排隊兩小時。至於中環海濱今午（26日）也人頭湧湧，氣氛非常熾熱。

中環海濱氣氛熾熱 摩天輪普通包廂輪候約30分鐘

現場所見，不少內地及東南亞旅客在摩天輪前拍照留念，富豪雪糕車排長龍，目測逾20人排隊，觀光巴士出發前也坐滿旅客，摩天輪普通包廂輪候約30分鐘。

富豪雪糕車大排長龍。（歐陽德浩攝）

摩天輪普通包廂需輪候約30分鐘。（歐陽德浩攝）

觀光巴士出發前也坐滿旅客。（歐陽德浩攝）

家長不外遊兩原因︰小朋友無回鄉證、年底日本跨年

秦先生一家三口剛剛坐完摩天輪，準備前往友邦嘉年華玩樂。他表示，即將於12月28日出發到日本東京跨年，直至1月3日才回港，加上小朋友仍未領取回鄉證，因此聖誕節選擇留港過節，今日暫時已花費千多元，與去年相若。

秦先生一家三口剛剛坐完摩天輪，準備前往友邦嘉年華玩樂。（歐陽德浩攝）

小學生贏小熊維尼等公仔滿載而歸離開

台灣來港工作的林先生育有兩名就讀小一的兒子，他們在嘉年華中玩得不亦樂乎，尤其喜愛「牛奶樽遊戲」攤位，最終滿載而歸離開，獎品包括小熊維尼及史迪仔公仔。林同學期望聖誕假期完結後，可盡快返回校園與朋友見面。

林同學期望聖誕假期完結後，可盡快返回校園與朋友見面。（楊凱力攝）

市民聖誕節排隊及塞車渡過︰係要多啲人塞車咪開心囉

郭先生與蔡小姐佩戴聖誕頭飾，臉上洋溢幸福的笑容。他們表示，由於剛剛在歐洲享受悠長假期，因此聖誕留港過節，平安夜（24日）先在西九文化區排隊兩小時觀賞聖誕樹，昨日（25日）則塞車兩小時到赤柱市集，大讚香港聖誕氣氛好。

氣氛幾好，人好多，去咗西九排咗兩粒鐘啦，跟住之後去咗赤柱，又搭車搭咗兩粒鐘啦……聖誕係要多啲人塞車咪開心囉。 市民郭先生

郭先生與蔡小姐平安夜先到西九文化區觀賞聖誕樹，聖誕節再到赤柱市集，今日則來到中環海濱。（楊凱力攝）

情侶自言沉迷在家煮飯仔 聖誕節暫花一千元

蔡小姐自言沉迷於烹調，二人習慣節日在家中與朋友聚會，因此今個聖誕節暫時僅花費約1,000元。不過下周要重返公司上班，心情會否受影響？郭先生則笑說︰「都幾開心囉，好耐冇返工都想返吓。」