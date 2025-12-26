聖誕節｜酒吧獲獎帶動生意按年增一成　歐美客增　料旺勢延至除夕

聖誕節是酒吧業傳統旺季，今個聖誕酒吧區人頭湧湧。香港酒吧業協會主席錢雋永今（26日）接受電台訪問，稱今年聖誕期間酒吧業生意迎來高峰，生意額較按年增長約一成，歐美旅客數量顯著增加，業界普遍對周末及除夕夜的市況感到樂觀。他估計部份原因與香港有酒吧獲得國際殊榮有關，從而帶旺商圏。



12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，不過走動仍十分方便。（資料圖片／梁鵬威攝）

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，有人找特色裝飾打卡。（資料圖片／梁鵬威攝）

聖誕人流早現 晚上9時已人頭湧湧

錢雋永表示，今年聖誕節市況理想，由平安夜開始，尖沙咀及中環蘭桂坊一帶晚上9時後人山人海，帶動酒吧生意，整體營業額較去年增長約一成，歐美旅客數量顯著增加，內地旅客則與去年相若。他續稱，往年生意高峰期於晚上10時至11時出現，但今年聖誕提早了一至兩小時，約晚上9時已經人頭湧湧。

多間酒吧獲國際殊榮 帶旺整個商圏

錢雋永預計，聖誕連假後的上班日生意短暫回落兩至三成，但隨着周末及除夕夜來臨，生意將再度回升，業界普遍感到樂觀。他形容整體市道氣氛熱烈，估計部分原因與香港有酒吧獲得國際殊榮有關，其中有酒吧贏得世界冠軍後，吸引大批人到訪，部份無法進入或不願等候的顧客會轉到附近其他酒吧消費，帶旺整體生意。

12月24日平安夜，中環蘭桂坊聖誕氣氛濃，到來的市民及遊客甚多，酒吧大都滿座。（資料圖片／梁鵬威攝）