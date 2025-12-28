孫東：元朗將建國家製造業基地　港深創科園港園區跨境橋明年落成

河套港深創科園香港園區上周一（22日）正式開園，首三座大樓投入運作，創新科技及工業局局長孫東對暫時已有60多間企業進駐感到滿意，目前已有龍頭企業開始建設生產線，包括新能源企業及手術機械人企業。孫東又透露，未來將有龍頭企業於元朗建立「國家製造業基地」，正與數間內地及海外的龍頭企業在商討，希望盡快有好消息公布。



河套港深創科園香港園區上周一（22日）正式開園，首三座大樓投入運作。（資料圖片／夏家朗攝）

港深創科園已有超過60間企簽約進駐

創新科技及工業局局長孫東在無綫電視節目《講清請楚》表示，現時有超過60間企業與園區簽約進駐，其中六成來自內地，另有，2成半企業來自海外非常滿意數字。現時約有1,400人在園區內工作，孫東相信明年大部份企業完成裝修後，人數會急升。

跨境橋目標明年落成 「白名單」供兩地園區登記人員通關

孫東又表示，當局正就生物樣品、敏感數據，以及人員等過境按安排落實細節，河套香港園區正與深圳方面共同推動建設東西兩座跨境橋，其中西橋已動工，目標於明年完成，該橋將採用「無感通關」、人臉識別等便捷通關模式，並以「白名單」方式供兩地園區已登記的工作人員使用，而人員從內地經該橋入境香港園區後，可前往香港其他地區：「（橋）建起來人流就通了，人流一通，整個園區就活了。」

創新科技及工業局局長孫東。

至於資金流方面，孫東承認有難度，稱當局正同國家溝通，對於到香港園區投資、起樓、建廠、招聘人手的內地公司，給予更寬鬆政策，更便利資金流動。

有龍頭企業元朗科技園建國家製造業基地 孫東：希望盡快有好消息

被問到何時會引入製造業龍頭企業，孫東稱，已有進駐河套的企業，做有一定產量的中試項目，又稱未來會有龍頭企業在元朗科技園用地建立國家的製造業基地，正與數間內地及海外的龍頭企業商討，希望盡快有好消息公布。

當局早前就園區內10塊土地進行市場調查，收到27份意向書，孫東稱，絕大部分是本地及內地發展商，相信招標時反應更好，預計明年起逐步推出第一期餘下的22塊土地。