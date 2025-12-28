宏福苑大火｜20%送檢棚網不合格　指定實驗室：有啲燒到渣都冇

11月26日大埔宏福苑世紀大火後，各界關注棚網阻撚性，政府現要求棚網上架前須經指定實驗所化驗，通過阻燃測才能上架。有政府指定實驗所表示，自火災發生後，已就數百個棚網、隔音屏等棚架上的防護物料進行檢測，當中有兩成不合格。



實驗室稱，不合格的棚網樣本當中，「有啲真係燒到渣都冇」；亦有部份樣本持續燃燒近兩分鐘，並釋出大量濃煙。



有部份樣本在接觸火源後瞬間燒著。（受訪者提供）

部份較好的棚網樣本遇火不燃。（受訪者提供）

▼12月6日 私人大廈在拆除棚網3日限期最後一日趕緊拆網▼



屋宇署本月發出作業備考，要求大廈外牆工程的棚網、保護幕、防水油布等須具阻燃效能，承建商須將每批次棚網交由政府指定的認可實驗所檢測，所有樣本合格才可上架。

其中一間認可實驗所香港標準及檢定中心(STC)過去一個月收到並按英國標準（BS 5867-2:2008）測試了數百個樣本。營運總監郭永賢向《香港01》表示，約有20%的棚網樣本未能通過檢驗。至於隔音屏、帆布、防水膜等物料，不合格率略高，估計約為三至四成。

香港標準及檢定中心營運總監郭永賢。（受訪者提供）

部份樣本遇火即燃燒 甚至無法按照程序拍攝照片

郭永賢表示，部份較好的棚網樣本遇火不燃，但有部份樣本在接觸火源後瞬間燃燒，速度之快，甚至無法按照程序拍攝燃燒後的殘骸照片。

有啲真係燒到渣都冇嘅……直情係一點，點完之後都唔使幾秒，佢可能已經就咁燒晒。 香港標準及檢定中心營運總監郭永賢

▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



▼11月28日 大埔宏福苑火警第三日無再見火舌▼



部份樣本燒足2分鐘 釋出大量濃煙、產生帶火熔滴

亦有部份樣本持續燃燒時間較長，持續一分多近兩分鐘，直至全張燒光，不符合燒焦長度少於1,050毫米、燃燒滴落物2秒內熄滅的標準，燃燒期間亦釋出大量濃煙。測試另發現有棚網在燃燒時，會產生帶火的熔滴。

有防水膜樣本未能通過檢驗。（受訪者提供）

部份不合格樣本附有內地合格報告 有橙色樣本報告註明是綠色

郭永賢又指，實驗所收到的樣本，大部份由內地生產，部份樣本附有內地合格報告，但無法通過測試，亦有部份樣本「貨不對辦」，報告註明是綠色棚網，送檢樣本卻是橙色。

有防水膜樣本未能通過檢驗。（受訪者提供）

指棚網老化會令防火塗層流失 12月個一檢應縮短至半年一檢

實驗所收到的樣本，部份曾經使用，部份則為全新送檢。郭永賢指，留意到從地盤回收的舊樣本，不合格比率較高，估計因長期暴露於戶外，導致防火塗層流失。對於通過檢驗的棚網，作業備考要求承建商在不多於12個月時間內，「定期」向屋宇署提交新的測試結果，郭永賢認為，12個月時間或過長，期間棚網或已老化，建議政府清晰訂明每半年一次，確保阻燃效能未有隨時間失效。

面對龐大的檢測需求，郭永賢指，實驗室已增加人手及儀器，並安排員工輪班工作以提升產能。他預料，隨著政府收緊監管及業界對安全意識提高，防火物料測試會有恆常需求。目前實驗所正為東莞的實驗室申請香港認可處認證，期望未來能利用內地產能，協助處理本港的檢測工作。

▼12月6日 屯門怡樂花園在拆除棚網3日限期最後一日趕緊拆網▼


