大埔火災｜屋宇署就棚網發最新作業備考　上架前需「過三關」測試

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，引發市民對地盤棚網質素的關注。發展局局長寗漢豪上周四公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求，實施三項新措施。屋宇署今（19日）就棚網及保護幕等物料發出最新作業備考，要求工程承建商確保物料符合阻燃效能標準，並於上架前須至少過三關。



首先向棚網供應商取得阻燃效能測試報告；其次在地盤實地取樣或場外取樣，送到政府指定實驗所測試，如通過方可上架或繼續使用；上架後7日內需通知屋宇署再隨機抽查，若所有樣本測試結果均符合認可標準，方可繼續使用，並在不多於12個月向屋宇署提交新的測試結果。



大埔宏福苑五級火，引發市民對棚網是否具阻燃功能的關注。（資料圖片/梁鵬威攝）

屋宇署今（19日）向註冊承建商發布的最新作業備考，日後承建商上架棚網需先過關。承建商首先須向棚網供應商取得阻燃效能測試報告，並保存於地盤及張貼於大廈或地盤當眼處。其後，運抵工地時需實地取樣，就現存樓宇需以ISO標準，逐個批次按指定數量及面積取樣；至於新建或拆卸樓宇，則可先鋪設於棚架上，以ISO標準，按每一立面四個樓層視作一批次計取樣。另可於場外取樣，在運抵倉庫後，需標識批次以便查核及追蹤，以ISO標準，逐個批次按指定數量及面積取樣。

在棚網上架前，註冊承建商須安排第三方人士並按此第三方指定的隨機方式，由承建商或其授權代表抽取樣本，並依照指定要求(下圖示)送交政府指定實驗所進行測試，當中的要求包括，每個樣本的尺寸不應小於1.8米乘2米；每卷或每張防護物料不應抽取多於一個樣本；每張訂單購買的批次所取樣本數量不得少於特定數量，如每個批次有2至15卷／張棚網，不得少於兩個樣本數量。

每張訂單購買的批次所取樣本數量不得少於圖中按ISO2859-1標準制定的數量。（屋宇署文件截圖）

另外，每個樣本均須填寫樣本資料表，並由註冊承建商或其授權代表簽署，再由其獲授權簽署人確認加簽，整個取樣過程須以錄像記錄。至於場外取樣，就場外取樣方面，註冊承建商應以可靠系統（如二維碼（QRcode）、近距離無線通訊（NFC）裝置、射頻識別（RFID）等技術）追蹤物料，由物料到倉庫、採樣測試、取貨運往地盤上架整個流程，並綁定訂單、批次／物料交付紀錄、採樣紀錄及測試報告，以便查核及追蹤符合認可標準的批次。

棚網採樣和測試流程圖（屋宇署文件截圖）

當樣本送往指定實驗所進行測試後，若批次中所含的樣本不符合認可標準，則需重頭再來；若所有樣本均符合認可標準，則可上架或繼續使用。不過，承建商需在上架後7日內通知屋宇署，以便署方抽查項目。屆時，若所有樣本測試結果均符合認可標準，便可繼續使用，並於不多於12個月向屋宇署提交新的測試結果。

該作業備考適用於現存樓宇的改動及加建、修葺或小型工程、涉及3層或以上連續樓層的棚架，以及覆蓋整幢樓宇內角或天井高度的棚架。至於政府指定的認可實驗所名單暫時有5間，其中3間分別位於大埔、粉嶺及沙田火炭，其餘2間在廣州。屋宇署已在網站公布首批指定實驗所名單，並會持續更新。

屋宇署接納的一般認可阻燃效能標準。（屋宇署文件截圖）

屋宇署表示，如發現有人未有按上述要求為現存樓宇及新建或拆卸樓宇進行取樣測試，或屋宇署抽取樣本的測試結果未能達到認可標準，署方將根據《建築物條例》命令即時停工及拆除不符合標準的防護物料。此外，屋宇署會展開調查，如發現有違規行為，會根據《建築物條例》提出檢控，或採取紀律處分，並視乎違規性質轉介相關執法部門採取適當行動。

此外，建造業議會正籌備集體採購及統籌檢測服務，並已選定香港建造學院新田訓練場為業界提供用地進行場外取樣。政府和議會會爭取首批棚網在一個月內經過採購及檢測後陸續上架。

建造業界：方案獲同業贊成

香港建造業總工會理事長周思傑表示，此方案符合業界共識，指屋宇署在發出最新作業備考前，已與業界作商討，當局亦曾就方案作微調。他並指，當初業界擔心檢測的實驗室是否足夠等問題，曾提到可否讓棚網先上架後再做測試，但未有獲接納。