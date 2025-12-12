宏福苑大火｜建造業議會稱集體購棚網會嚴格核實：今次會好認真做

大埔宏福苑五級大火後，社會關注棚網阻燃問題，發展局局長甯漢豪昨日（11日）公布外牆棚網抽樣檢測的最新要求。建造業議會行政總監鄭定寧今早（12日）在電台節目表示，相信新措施將大大提升質量保證，強調所有檢測過程都會按國際標準科學化處理，而他不評論以往個別例子，強調「今次會好認真做」，又指目前會由議會集體採購合資格棚網，但日後需由各承建商自行採購。



2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

鄭定寧在港台節目《千禧年代》中指，新措施實施後，相信在品質保證，特別是檢測證明方面，會大大提高。他強調，檢測將遵循國際標準，以科學化方式指定抽樣數量比例、面積及方法，如160張網需抽取32個樣本；若其中有一個不合規，則整批產品都不合格。

會要求廠家每批次提供合格證明書 再向相關實驗室核實

目前建造業議會將會負責集體購買合資格棚網，鄭定寧措棚網一直有阻燃標準，採購時會要求生產商依照標準進行生產，亦會要求廠家每批次必須提供合格證明書，並提供批次編號、生產日期和證明書號碼，議會其後會向相關實驗室核實，確保每批次的有效性。

鄭定寧表示，不評論過往個別案例，今次將會非常認真地執行，又指，當建立制度及流程後，日後需由各承建商自行採購，亦不擔心會拉高棚網及檢測價格，「唔會炒得好高」。

建造業議會行政總監鄭定寧（右）。（資料圖片/羅君豪攝）

他指出，香港大部份棚網都在國內生產，所有生產基地必須持有批文才可生產，並且有名單可供查詢。議會現時正聯絡供應商或廠家以評估他們的生產能力。他期望第一批產品能在一個月內到達，以盡快處理受影響的240幢已拆棚網的樓宇。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人的美好的家，外牆留下火災印記，竹棚和棚網掛在半空。（夏家朗攝）

2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（陳葦慈攝）

建造業總工會稱須有監管才能發揮效用

建造業總工會理事長周思傑在同一節目中表示，新措施可以加強跟蹤檢測，並具備法律效力以便進行源頭追蹤，「睇起上嚟幾完善」。不過，他強調，最終需要有人落實及監管，才能真正發揮效用，「任何規管都會有漏洞」。他又擔心由於檢驗需求量大，實驗室是否有足夠檢測能力，仍需要持續觀察。他期望能在一個月內完成檢測，讓工人能夠復工。

至於採購棚網，周思杰認為市場有其自身的規則，而建造業議會的職能並不負責採購，在混亂時能夠主導固然是好，但長遠應由業界自行採購。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片/羅日昇攝）

被問到有多少工人受影響，周思傑指拆除棚網後，主要影響外牆工作，包括打鑿、鋪紙皮石及部分機電工程，如換水喉等，相信受影響人數與建造業議會估計的約5,000人相去不遠。

他提到議會一向提供多樣培訓，但工友參與意願不高，誘因亦相對較低。在目前停工的情況下，多了工友報名參加培訓。但由於建造業工人的薪金並不算低，依靠津貼無法維生。此外，他亦提到在拆棚期間有「搶人」情況，工人薪酬被拉高，由一般一日1,900元至2,100元，被拉高至2,700元，周末時更人出價3,000元，相信當棚網重新上架時亦會有「搶人」情況，認為承建商需及早計劃。