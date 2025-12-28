一億六合彩頭獎｜新年金多寶1.3周六晚攪珠　馬會提供6個熱門號碼

新年橫財機會來啦！馬會今晚（12月28日）公布，將於本周六、即明年1月3日舉行六合彩新年金多寶攪珠，將設7,500萬元金多寶，預計10元一注獨中，幸運兒有機會得到一億元彩金。新年金多寶彩票已開售，為讓市民有更多時間購買彩票，本周二晚（12月30日)不設攪珠，而周四為1月1日元旦有「好運1月1賽馬日2026」，不設六合彩攪珠。



新年金多寶自2013年舉辦以來，至今共舉行了12次。馬會統計顯示，當中「46」號開出了5次，次數最多，其次為「8」號及「32」號，各攪出過4次；回顧2025年的10次金多寶攪珠，「19」號開出了5次，「22」號及「45」號則被攪出了4次。



▼1月2日 六合彩新年金多寶頭獎1億▼



2002年7月4日至2025年12月28日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至12月28日晚攪珠，合共49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現513次；排第二是508次的49號；排第三位是503次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及492次。

六大冷門號碼：19、41、23、25、5、43

最冷門號碼以19號攪出432次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出441次的23號；25號以開出442次排尾四；5號及43號同攪出446次，排尾五；47號為第七個攪出少於450次的號碼，尚欠一次。

截至6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

大冷門19號今年在一半金多寶攪珠都開出

馬會表示，在12次新年金多寶攪珠中，最旺為開出五次的46號，其次為8號及32號，各攪出過四次，都不是累計次數最大的五大熱門，三個號碼依次累計攪出453次、467次和476次。

今年10次金多寶攪珠中，最旺竟是累計最冷門的19號，共開出了五次，即一半；而22號及45號則攪出了四次，當中22號屬偏熱號碼，累計攪出496次，而45號則開出了464次。

六合彩12月28日攪珠結果，正獎六個號碼為「生日組合」號碼。（馬會網頁截圖）

今晚攪珠六個正獎號碼為「生日組合」 三獎僅派最低派彩額

六合彩今晚攪珠有1.5注中頭獎，每10元一注派彩20,594,740元；二獎6.5注中，每10元一注派彩342,350元；三獎有314.5注中，每10元一注派彩19,200，為三獎保證最低派彩額。

今晚六個正獎號碼為最小7號、最大30號，為「生日組合」號碼，即介乎1至31號，特別處碼為45號。由於不少人會自己及親人生日日期投注，故一旦攪珠出現「生日組合」號碼，會較多投注中獎，令二及三獎有可能派最低派彩額，而今日中五獎有11,623，反比中六獎多出約2,000注。