宏福苑火一個月｜業主嘆新法團變樣　投訴遇官腔：監管多步或無事

大埔宏福苑五級大火發生一個月，這場世紀火災燒毀無數家園，更燒出屋宇大維修監管制度的千瘡百孔。一直關注宏福苑法團事務的業主 C 小姐（化名）受訪時指，她曾對新一屆法團寄予厚望，以為能撥亂反正，卻目睹新法團上任後態度180度轉變，由監察者變成保護者。回首過去曾向至少5個政府部門投訴，卻換來官腔回覆，C小姐痛心說：「如果當初可能再監管多一步，其實可能好多事都未必會發生。」又批評現時法團制度有缺憾，如缺乏透明度及授權票等機制，小業主既無法看清大局，亦無法左右大局，只能任人魚肉。



宏福苑大維修工程，去年已引起爭議。（資料圖片）

曾寄望新法團撥亂反正 上任後態度突變

C小姐於2020年入住宏志閣，單位在今場大火中沒被波及，但因警方仍然封鎖現場，所以C小姐現時正暫居在親友家中。但相比起自身的居住問題，C小姐更痛心的是屋苑管理的崩壞，她自言僅入住宏福苑數年，不過一直關心屋苑及大維修事宜。她憶述，當初屋苑啟動大維修時，有一批街坊積極關注，表現得非常熱心，提出大量數據和文件，又向專業人士徵詢意見，質疑大維修工程的安排，「當時好多街坊都想支持佢哋」。

隨後這批熱心街坊被其他業主選為新一屆法團管委會委員，豈料新法團於去年 9 月上任後，表現卻大失支持者所望。C小姐形容他們上任前後好似「變咗樣」，由以往的質疑者變成了工程的護航者。「當街坊想佢哋拎多一啲數據，或者搵返之前嘅文件去睇，佢哋好多時候都畀唔到，或者唔覆我哋。」

C小姐曾寄望新法團撥亂反正，但法團上任後態度突變。（王海圖攝）

認同政府解散管委會 指法團無法處理問題

C小姐又指出，法團與工程顧問及承建商三方召開的工程會議，雖然容許其他業主參與，但卻無法釋除業主的疑慮。她舉例指，曾經有業主就棚網及發泡膠等問題提出質疑，但法團及宏業等往往沒有正面回應或提供確切的答案，只推說容後提供資料及數據，倘若沒有人持續關注，事情往往就不了了之，「感覺係一個唔透明嘅安排」。所以對於政府引用《建築物管理條例》強制解散宏福苑法團管委會一事，C小姐坦言認同政府的做法，因法團根本無法處理業主的問題。

民政及青年事務局局長麥美娟援引《建築物管理條例》第31條，申請解散宏福苑業主立案法團管理委員會 。（資料圖片）

四出投訴無門 小業主力不從心嘆陷入死局

眼見大維修工程問題叢生，而法團又沒積極作為，C小姐與一眾關注組街坊並未坐以待斃，他們曾個別向勞工處、屋宇署、民政事務總署、市建局，甚至房屋局獨立審查組（ICU）投訴及查詢。然而，得到的結果卻是令人絕望的「官腔」，「全部回覆都係話，始終我哋（宏福苑）係居屋，已成立業主立案法團，所以好多嘢都交由佢哋去控制。」

C 小姐形容是陷入一個死局：去找法團，法團拖延；去找政府，政府推回給法團。兩條路好像沒有出口，才演變成今日這場災難發生。她坦言小業主已盡了最大努力，但感到相當無奈：「講真本身以為十幾萬（維修費）畀咗落去，已經係一個唔情願嘅安排，但係開始見到尾聲，但就因為之前好多人嘅查詢或者質疑都無人去跟進，引申到今日大家流離失所。」

C小姐指，宏福苑居民早已反映棚網及發泡膠板等問題，奈何沒有解決問題。（資料圖片／夏家朗攝）

制度缺陷令監管失效 盼政府改革 不止從旁協助

對於火災後，政府迅速拘捕涉案人士，C小姐對此感到諷刺：「如果當初可能再監管多一步，其實可能好多事都未必會發生。」她認為，現行的法團制度存在本質上的缺憾，法團成員由居民選出，難以評論誰人比較專業或是否懂得監管，「其實都係主要睇佢哋有無心」，然而實際上小業主難以分辨其本質，C小姐自言，好像她這類僅入住數年的業主，更難分別誰是人誰是鬼，「選出嚟係咪正確，或者之後會點，其實我哋都確認不到。」

C小姐指出，當法團運作缺乏透明度，加上授權票等機制，小業主既無法看清大局，亦無法左右大局，只能任人魚肉。經歷此次慘痛教訓，她坦言日後若再置業，會考慮盡量避開正進行大維修的舊屋苑。

對於未來屋苑管理制度的改革，C 小姐認為政府不能再擔當「從旁協助」的角色，而是要直接參與及負起責任。「不是單純監管，而係真係可能落手落腳，甚至乎可以由佢哋去決定。」她希望政府能設立專責部門，介入大廈維修管理，而非讓無助的小業主在制度的夾縫中求存。