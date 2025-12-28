宏福苑大火逾一個月　團體辦市集　仍住庇護中心婆孫前來揀選物資

宏福苑大火至今逾一個月，部份居民已獲臨時安置到，但仍有人住在庇護中心。今日（28日）有民間義工團體於大埔藝術中心舉辦藝術及環保惜物市集，邀請宏福苑居民參與及揀選所需要物資。市集早上十時開放時已有約十多人在門外排隊登記，當中有長者和小童、一家三口人，有人同時帶備買餸車或行李箱到場。



70歲的災民何太，帶同讀小一孫女來市集尋找合適物資，她偕孫女等仍暫居大埔東昌街體育館的臨時庇護中心，是那處惟一未尋獲合適安置地、但仍住在中心的家庭。何太表示自己盼望在大埔區園區安置，因擔心無法適應其他區的生活環境。市集負責人盼為這次災情「執漏」般小修小補，盡綿力幫助災民。



12月28日開始的市集，早上十時開門時，有約十多人在門外排隊登記，當中有長者和小童，有人帶備買餸車或行李箱到場。（許湖洪攝）

藝術及環保惜物市集今明舉行 邀宏福苑居民到場揀選所需要物資

宏福苑大火至今逾一個月，在政府安排下大部分居民已獲臨時安置。有居民家園盡毁、財物盡失，要逐步置辦生活可能需要四處「撲物資」。有民間社福團體今日及明日（28日及29日）於大埔藝術中心舉辦「這個冬天不太冷」藝術及環保惜物市集，當中邀請宏福苑災民參與和到場揀選所需要物資。

市集場內擺放十多箱新舊物資，例如眉筆粉底等化妝用品，電飯煲、吹風筒和熱水壺等家電。（許湖洪攝）

首2小時逾30人到場 有宏福苑居民帶到行李箱到場

市集早上十時開放，有約十多人在門外排隊登記，當中有長者和小童、一家三口人，有人同時帶備買餸車或行李箱到場。

物資包括電飯煲、吹風筒和熱水壺等家電 也有玩具與行李箱

市集場內分兩個大小房間，大房擺放了十多箱環保新舊物資，例如眉筆粉底等化妝用品，電飯煲、吹風筒和熱水壺等家電，也有瓷杯瓷碗碟等，也有小量公仔玩具，大小尺寸的行李箱。

市集場內擺放十多箱新舊物資，例如眉筆粉底等化妝用品，電飯煲、吹風筒和熱水壺等家電。（許湖洪攝）

細房掛滿全新或二手的長褸長褲 冬季男女款式衣物也有

現場觀察，見到參與揀選物資的大多數都是宏福苑災民，首2小時目測至少30、40人到場。部份人摸摸衣服、瓷杯等，合用的就拎去，不適用的便放下；有人即場試穿保暖外套。

仍暫住庇護中心 七旬婦偕孫女等仍待合適暫住居所

住在宏仁閣的何太年屆70歲，她今日帶同小學一年級的孫女來到市集，除讓孫女有地方玩樂，亦是來看看有沒有合適物資，例如孫女的保暖衣服、玩具等。

「最緊要有間屋畀我哋定落嚟，妹妹要係度（大埔）返學，無屋就妹妹無王管咁，佢做唔到功課周圍走」大火至今一個月，何太偕孫女、女兒仍暫居東昌街體育館的臨時庇護中心，她們是目前惟一仍住在中心、未尋獲合適安置地的家庭。

何太指曾聽過其他鄰居獲安置洪水橋、屯門等中轉及過渡性房屋，但她聞訊感覺徬徨無助，哽咽自己已年過七旬，既不懂使用智能電話，亦難以熟悉新地區新環境，形容這些日子難捱無措。

災民何太，帶同小學一年級的孫女來市集尋找合適物資。（王海圖攝）

憶大火險婆孫盡失 同齡夫接受眼手術仍住醫院

「因為都無地方住，佢（丈夫）對眼唔好，萬一去到新地方蕩失路，大埔蕩失路都起碼搵到佢返屋企…」她不敢貿然著剛在醫院完成眼部手術的丈夫出院，始終未有新居所。而何太女兒和女婿都要上班，因此一直由她自己照顧接送孫女上下課。她希望當局可以安排在大埔區原區安置她們一家，不計較面積大小，最緊要有個熟悉的安樂窩。

退休夫婦屯門跨區到市集：用先要 連竇到無拎唔到咁多

有其他災民則跨區到市集，為重建自己家園尋找一種心靈寄託，堆砌填補心中所缺。有不願上鏡、目前住在屯門酒店的冼先生和太太二人從其他居民通知下才知道有市集，於是到場後也尋得一堆衣架和即棄可更換鬚刨等。他們指目前所有物資尚算足夠，只是來看看有沒有其他需要用到的生活所需。「啱就拎唔啱，都係拎啲生活所需要，用先要，連竇到無拎唔到咁多。」

他們二人下周三除夕（31日）將要搬至過渡性房屋，目前不知道如何打算，惟有見步行步，最多可能掏積蓄租屋。他們又感謝有團體舉辦市集，為災民提供協助和溫暖，更加慶幸自己懂得使用電話可以知道更多資訊。

同行的還有退休人士張先生，他期望當局有明確重置方案安排他們這班居民，他期望可以重建家園，因為宏福苑是他退休安居之所，「一把年紀喇，只求舖到後路，咁樣要再（其他區安置）出嚟點搞法，流離失所」。

市集低調舉辦 搞手：想執漏幫助災民

今次市集更加設有兒童繪書作品分享，亦有頌缽及禪坐，以及「花療情緒諮詢」安排心理治療師等安撫市民或為災民提供情緒支援。

活動及市集搞手的是負責人阿池及EC，他們指一開初是認識到個別宏福苑居民，透過閒聊發現他們有不同的需要，有居民提出生日活所缺。

「我哋其實都叫係執漏下有人信我哋、想我哋幫手就幫下。」EC表示，活動以藝術分享為主，加上有相熟品牌商送贈床褥家具等物資，造就這次市集：「要重建屋企唔係一個月內可以搞得掂，我估起碼都要幾個月有啲物資、先至叫砌好一個完整屋企」。

「一提及錢會好多蛇蟲鼠蟻。」阿池又指活動希望低調處理，不接受捐款，但如市民希望捐贈物資可以透過「雞蛋花」Facebook聯絡。