東岸板道東段＋西營盤海濱公園12月開放！維港彈床等10大好玩推介

北角好去處｜北角新景點｜北角有新景點啦！北角東區走廊下的東岸板道（西段）在已開放給公眾，全長2.2公里，沿途設有階梯式座位可以欣賞到維港景色、釣魚、野餐，12月更即將開放東岸板道東段以及西營盤海濱公園，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了10個必去打卡位，即看下文啦！



北角東區走廊下的東岸板道（西段）已於1月26日開放給公眾。至於東岸板道（東段），將由北角海濱花園接駁至鰂魚涌海裕街，預計12月底前陸續完成。東岸板道全面開放後，整條長約13公里、連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱。同時，西營盤海濱公園預計將於12月底啟用！

西營盤海濱公園｜【1】嬉水嬉沙區

西營盤海濱公園貫通中山紀念公園以及西區副食品批發市場的海濱長廊，佔地面積約1.32公頃，設有嬉水嬉沙區、大型旋轉平台，以及多用途活動空間等。嬉水嬉沙區能讓小朋友在欣賞美景的同時，享受獨特的觸感遊戲，突破傳統遊樂場的感官體驗。此外，區域還設有衞生設施，玩完便於為小朋友清洗，設計相當貼心！

西營盤海濱公園｜【2】「片片雲海」彈床

除了有嬉水嬉沙區，西營盤海濱公園還有首個以雲朵形狀設計的戶外充氣遊樂設施「片片雲海」，可同時容納多名兒童玩樂，且充滿挑戰性，絕對是兒童放電的必玩設施！

至於西段最大特色，是在和富中心對出設置全港首個轉盤橋，以及維港第一條開合橋。兩條橋一般都會開放予市民來往，如有船隻需要來往附近海岸，才會收起安排船隻通過。

除了西營盤海濱公園和轉盤橋，東岸板道內也有8個必去打卡蒲點，以下會逐一階段：

北角東岸板道｜【1】「汐·日光之階」—— 散步、緩跑徑

東岸板道設有大量空間給市民步行、緩跑、騎單車等，而且更有可觀賞日落、維港景色的階梯式座位，就是「汐·日光之階」！從東岸主題公園（近屈臣道）入口進入，沿著海濱步行5分鐘左右，即可到達。

「汐·日光之階」有大量空間給市民進行步行、緩跑、騎單車等活動。（夏家朗攝／資料圖片）

北角東岸板道｜【2】「淘·童夢之園」—— 充電單車、攀爬

在顯理中學至和富中心路段海旁的「淘．童夢之園」，設有多個玩樂設施，包括充電動感單車，運動過程單車會發電，而且使用者可連接手機至USB充電，邊做運動邊叉電，一舉兩得！另外，也設有攀爬設施，以及座位給家長及市民休息，桌櫈上更設無線充電板供手機充電。經和富花園進入，通過轉盤橋，就可以到達「淘．童夢之園」。

「淘．童夢之園」設有多個玩樂設施，包括單車機、攀爬設施等。（夏家朗攝／資料圖片）

北角東岸板道｜【3】「漁·釣魚平台」—— 釣魚愛好者必去

位於北角渡輪碼頭附近，設釣魚平台、階梯式座位及戶外躺椅。這個釣魚平台非常貼近海平面，或許會成為一群釣魚愛好者的聚腳點。從北角匯一期旁邊，向糖水道碼頭前行，就可以到達。

位於北角渡輪碼頭附近，設釣魚平台。（FB@東岸板道社區聯絡中心）

北角東岸板道｜【4】「滙．共融空間」—— 休憩空間

提供廣闊休憩空間（廣場和草坪）給行人、騎單車人士使用的「滙．共融空間」，位於整條板道的中間，由4.5米闊的行人通道增建至6米闊，非常適合情侶在這裡渡過愉快週末！

北角東岸板道｜【5】「渡．寵物花園」（未開放）—— 寵物欄杆、鐵圈

「渡．寵物花園」附近設有小賣亭以及一系列寵物友善設施，例如高度適合寵物跳過的欄杆和鐵圈，小賣亭亦設有高腳椅給主人休息。

北角東岸板道｜【6】「漮．水空之鏡」（未開放）—— 玻璃地面

位於北角汽車渡輪碼頭旁邊的「漮．水空之鏡」，賣點是其中一段採用了玻璃地面設計，站在玻璃面上好像直接站在海面上一樣。在日光照射下或夜幕下觀賞、站著，會有不一樣的感覺！

北角東岸板道｜【7】「演．藝創長廊」（未開放）—— 藝術裝置、表演空間

位於東區走廊橋底，設於板道東段，連接海裕街，當中的「演．藝創長廊」為一眾藝術家帶來嶄新的展覽場地，放置藝術裝置之外，更提供表演空間。長廊會以具藝術風格的圖樣作為裝飾，為大家帶來滿滿的文藝氣息。

北角東岸板道｜【8】「瀚．閒聚樞紐」（未開放）

「瀚．閒聚樞紐」位於板道東面入口，鄰近海裕街，將設有洗手間和管理處等設施，為市民提供服務。

北角東岸板道

地址：北角東岸板道

交通：北角站A1出口步行約3分鐘（經糖水道）／經和富花園及轉盤橋／炮台山站A出口步行約15分鐘（經東岸公園主題區的屈臣道入口及行人通道）

開放時間：06:00 - 23:00（轉盤橋）／24小時（東岸板道（西段））



