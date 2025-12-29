的士司機疑不滿少年教路涉講粗口　官指少年證供有誤　裁司機罪脫

八旬的士司機疑因不滿少年指示路線，涉以粗口回應：「你咪X嘈，我識行。」及後少年要求收據，司機又涉按下重設鍵拒出單，從而被控拒發收據及無禮貌兩罪。案件今(29日)在九龍城法院裁決，暫委裁判官梁蘊莊指，少年最初只是投訴被告兜路，未有投訴被告講粗口，認為不合常理。此外，在場警員有看到被告曾嘗試列印收據。然而，梁官也覺得被告自稱斯文人不講粗話，但涉案片段卻拍到他講粗言，認為少年與被告均所言不實。惟本案屬單對單投訴，因證人口供可信性存疑，裁定被告兩罪不成立。



被告甄根海（83歲）被控拒絕發出的士車費收據，以及無禮貌及不守規矩兩罪，指他於在 2024年9月21日上午2時58分 於 深水埗警署外，拒絕應發出收據；以及在同時同地，無合理辯解而無禮貌及不守規矩。

被告甄根海否認向乘客講粗口。(朱棨新攝)

乘客口供可靠性至關重要

梁官指，本案證供依賴的士乘客的口供及錄影片段，是一對一的情況，故其可靠性至關重要，且證人與被告在案發時有作爭執，故亦要考慮二人的動機。

初時僅投訴兜路而非無禮貌

梁官認為，乘客的口供不盡不實，例如他初時向警方投訴司機兜路，而非司機說粗言，警方立案的基礎亦是兜路。若然講粗口才是引發本案的根本矛盾，為何他在現場投訴時沒有提及，是不合常理及有違邏輯，影響其供詞的可信性。

被告有嘗試印收據

就被告拒絕提供收據，梁官指在場警員及有關片段，均有看到被告嘗試印收據，反之乘客當時在車外與警員溝通，與被告有一定距離，理應不會知道被告的打印機有問題，卻一口咬定被告以無紙為由拒絕提供收據，與警員的證供有異，無法確信他所言屬實。

被告口供亦不盡不實

梁官認為，被告的作供同樣不盡不實，他聲稱不會說「大把錢」等話，又說：「斯文人唔講粗口。」惟片段有拍到被告曾說粗口，反映被告案發時有相關行為，惟未能接納乘客的證供，裁定被告無禮貌的罪名不成立。

乘客沒有要求手寫收據

梁官稱，案發時的情況並非的士到達目的地，而是改路前往警署，雙方就銀碼亦有拗撬。當時警方已開始介入，被告應希望警方作主導，故當時並非常規的情況，且被告有嘗試操作打印機，在未能成功打印後，乘客亦沒有要求手寫收據，考慮到本案情況特殊，裁定被告罪脫。

被告疑曾多次向吳說咪X嘈

姓吳證人早前在庭上作供指，他案發時16歲。在2024年9月21日於凌晨約2時45分，在深水埗欽州街乘搭被告駕駛的的士，要求前往麗閣邨。他指示被告如何前往，惟被告回應：「你咪X嘈，我識行。」吳又指，當時路面暢順，惟被告以時速20、30公里駕駛，他要求被告加速，被告卻回應：「咪X嘈。」

吳認為被告故意不加速

當的士駛至南昌街時，吳再要求被告加速，被告謂：「你咪X嘈啦，我大X把錢 ，我唔會收多你一蚊。」吳認為被告是故意不加速，要求改往深水埗警署。在前往警署途中，被告仍然稱：「我大X把錢。」

要求收據指被告按重設

吳下車後到警署報案，投訴被告的態度。警員到警署外調查時，吳著被告先停的士計程錶。惟被告未有理會，並向吳粗言穢言。當時計程錶顯示車費為66多元，吳先給予100元，要求被告提供收據。被告則表示未能提供收據，又在計程錶按下重設。吳指，至今他沒有收到收據。

庭上播放吳在警署外拍攝的影片，吳在片段中多番要求取得收據，被告則指吳「玩嘢」。

案件編號：KCS 1073、1074/2025