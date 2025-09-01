暑假電影票房｜港澳票房總收入2.94億微跌0.4%　鬼滅之刃壓F1摘冠

新學年今日（1日）開學，暑假結束，香港票房有限公司今日綜合7月1日至8月31日期間票房資料，顯示整個暑假檔期的電影港澳票房總收入為約2.94億元，對比去年同期票房收入微跌約0.43%。



期間，首輪上映電影有90部，港產片佔19部，外語片則為71部，當中，動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》成績最好，暑假檔期收入為7367萬元居首，力壓第二位的《F1電影》，而第三位是《侏羅紀世界：重生》。



香港影業協會及香港戲院商會屬下機構 、香港票房有限公司綜合7月1日至8月31日期間的票房資料，顯示電影市場仍以外語片為主。期間首輪上映電影共有90部，當中香港電影只佔19部，而外語片則為71部。整個暑假檔期的電影港澳票房總收入為294,399,488元對比去年同期票房收入295,675,639元，微跌約0.43%。

在暑假檔期上映之影片中，以動畫電影《「鬼滅之刃」無限城篇》成績最好，期間收入為73,676,953元成為整個暑假檔期十大電影之首，第二位是荷里活電影《F1電影》，收入為56,710,278元，第三位是《侏羅紀世界：重生》，收入為32,134,960元。