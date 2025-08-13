東盟電影節揭幕　24部佳作送出逾3500張門票

由香港-東盟協會主辦的東盟電影節2025已正式開幕，將持續至8月31日。在為期近一個月的活動中，電影節將匯聚東盟10國及首次參與的4個「一帶一路」國家共24部優秀作品，並舉辦11場座談會，邀得多位海外導演與電影工作者參與，全部合共逾3,500張免費門票，獲得學生及市民踴躍換領。



東盟電影節2025開幕典禮獲東盟十國及四個「一帶一路」參與國家的總領事或代表出席，對電影節予以寶貴支持。（主辦方提供圖片）

電影節開幕典禮於日前舉行，邀得多位嘉賓主禮，包括中聯辦副主任劉光源、外交部駐港公署副特派員潘雲東、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，東盟國家代表暨新加坡駐香港總領事王首毅，以及來自汶萊、柬埔寨、埃及、匈牙利、印尼、哈薩克、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國、土耳其及越南的駐港總領事或代表、中聯辦青年工作部副部長萬寧、商經局「一帶一路」專員何力治、香港-東盟協會主席黃永光等。

羅淑佩：進一步鞏固香港「超級聯繫人」角色

羅淑佩致辭時表示，東盟電影節是個獨特的交流合作平台，她很高興見到有來自約10部精選影片的電影製作人、導演及演員參與座談會，與香港本地青年及東盟學生互動，並特別提到其中兩場東盟與香港電影人的對談活動，透過富有啟發性的跨文化對話，為嶄新的構思和未來合作奠定基礎。

她認為，這類文化交流活動與香港作為中外文化藝術交流中心的定位高度契合，亦展現了香港積極促進與「一帶一路」沿線國家文化交流的決心，進一步鞏固香港作為連接中國內地與國際社會的「超級聯繫人」角色。

東盟電影節2025開幕典禮獲東盟十國及四個「一帶一路」參與國家的總領事或代表出席，對電影節予以寶貴支持。（主辦方提供圖片）

東盟國家代表暨新加坡駐香港總領事王首毅表示，期待更多思想交流，加強國際和區域合作。許多香港影視作品在東南亞地區深受歡迎，而這次電影節為香港市民了解東盟社會文化提供良好機會，也將助力香港更好地促進中國與東盟之間的友好關係。

香港-東盟協會主席黃永光認為，香港在經貿及文化交流方面，向來是東盟與中國內地之間的重要橋樑。 電影作為跨越地域的共通語言，能啟發對話、增進理解。他衷心感謝14國駐港總領事，以及超過40個合作夥伴對第三屆東盟電影節的鼎力支持。

為期一個月的電影節期間，觀眾沉浸於精彩多元的電影世界，欣賞來自十個東盟國家及四個「一帶一路」國家共24部精彩作品。海外導演與電影工作者的座談會更為活動增添亮點，啟發交流。（主辦方提供圖片）

電影節開幕典禮特別放映馬來西亞備受讚譽的電影《金牌》，並於映前舉行一場富啟發性的座談會。謝儮好（左二）、電影製片 Guinevere Loh （左一），與香港電影導演尹志文（右二）交流創作火花。 （主辦方提供圖片）

設多場映前映後座談會 與知名電影人近距離交流

本屆電影節以廣受好評的馬來西亞作品《金牌》作為開幕電影，並在放映前特別舉辦分享會，邀請啟發電影創作靈感的人物原型——馬來西亞殘奧羽毛球金牌運動員謝儮好，以及電影製片Guinevere Loh參與，更邀得香港勵志電影《媽媽的神奇小子》導演尹志文參與對談。

整個8月，電影節將為香港觀眾帶來一場夏日電影盛宴。影迷並有機會參與多場映前映後座談會，與知名電影人近距離交流，包括憑《我們的故事》及《新兵正傳》系列屢獲殊榮的新加坡導演梁志強；印尼電影《如愛情片般墜入愛河》導演揚迪勞倫斯、監製Suryana Paramita、演員Ringgo Agus Rahman及Nirina Zubir；執導《輪迴》的印尼導演加林努高豪，其作品曾入選康城、威尼斯及柏林等國際知名電影節，以及作品屢次於東南亞及海外電影節亮相的泰國導演邦本薩姆維查。

此外，電影節更與文化體育及旅遊局文創產業發展處合作，邀請本地電影業界專業人士參與部分座談會，包括香港電影導演會年度大獎「新晉導演獎」得主梁禮彥。