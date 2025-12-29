旅發局除夕倒數懶人包｜中環行人專用區舉行　最後20秒開始倒數

2026年將至，惟大埔宏福苑五級奪命大火後社會氣氛哀傷，今年除夕倒數不設煙花匯演。旅遊發展局今日（29日）公布，跨年倒數活動由今年12月31日晚上11時30分起，在中環遮打道行人專用區舉行，國際殿堂級組合Air Supply、本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）將會登場演唱。



參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，將以巨型倒數時鐘及光影圖案，上演長約3分鐘的光影表演；灣仔會展玻璃外牆也設有巨型倒數時鐘。旅發局跨年倒數詳情及警方封路安排一文看清。



旅發局與警方12月29日舉行記者會講解除夕倒數安排。（鄭子峰攝）

除夕倒數哪裡舉行？幾點開始？

跨年倒數活動由今年12月31日晚上11時30分至明年1月1日凌晨0時10分，在中環遮打道行人專用區舉行。中環冬日小鎮下午4時開始暫停開放，以準備除夕活動的場地安排，傍晚6時則開始封路。

除夕倒數有哪些巨星表演?

國際殿堂級組合Air Supply將演唱耳熟能詳的抒情懷舊歌曲，本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）也現場獻唱，同場更有兒童合唱團及香港警察樂隊參與演出。旅發局期望為觀眾帶來耳目一新的感覺。

除夕倒數形式怎樣？

參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，在2025年的最後20秒，以巨型倒數時鐘及光影圖案，上演長約3分鐘的光影表演，主題為「新希望、新開始」，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進2026年。

除夕倒數哪些地點設直播區？

除了中環遮打道行人專用區外，遮打花園及愛丁堡廣場將成為直播區，設有電視屏幕及音響即時轉播節目。

香港跨年有煙火嗎？

今年除夕倒數不設煙花匯演。旅發局考慮到不少市民及旅客到尖沙咀海旁感受氣氛，尖沙咀文化中心外牆設有投影直播中環倒數盛況。現場觀眾同時可眺望灣仔會展玻璃外牆的巨型倒數時鐘。

除夕倒數預料參與人數多少？

旅發局表示，由於過往在維港兩岸舉行煙花匯演，能夠容納的人數較多，惟今年在遮打道行人專用區一帶舉行，現階段較難以估算參與人數。

全港同時有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

除夕倒數還有什麼地點？

除夕當日全港同時舉行多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」、西九文化區首次舉辦的跨年倒數音樂會等。旅發局官網介紹全港不同倒數活動，方便市民及旅客規劃節目及行程，一同踏入2026年的重要時刻。

除夕倒數中環蘭桂坊封路安排？

由今年12月31日下午2時至明年1月01日凌晨5時，蘭桂坊一帶將實施第一階段封路及改路安排，禁止所有車輛駛入，相關路段包括：

1) 介乎雲咸街同威靈頓街之間一段德己立街；

2) 蘭桂坊；

3) 榮華里；

4) 和安里；

5) 介乎雲咸街同德己立街之間嘅一段威靈頓街；

6) 安蘭街。



因應人群聚集情況，蘭桂坊及附近一帶路段，將按需要實施第二階段封路，相關路段包括：

1) 擺花街；

2) 介乎威靈頓街同士丹利街之間嘅一段閣麟街；

3) 介乎德己立街同閣麟街之間嘅一段威靈頓街；

4) 介乎德己立街同閣麟街之間嘅一段士丹利街；

5) 介乎皇后大道中同威靈頓街之間嘅一段德己立街；

6) 介乎己連拿利同皇后大道中之間嘅一段雲咸街；

7) 介乎花園道同砵典乍街嘅一段皇后大道中；

8) 介乎皇后大道中同德輔道中嘅一段畢打街；

9) 都爹利街；

10) 介乎下亞厘畢道同德輔道中嘅一段雪廠街；

11) 銀行街；

12) 介乎雪廠街同花園道嘅一段下亞厘畢道(西行)；

13) 花園道（北行）部分行車線。



實施第二階段封路後，警方實時密切地評估人流狀況，有需要時實施第三階段封路，相關路段包括：

1) 亞畢諾道(北行)；

2) 介乎亞畢諾道及德己立街嘅一段雲咸街；

3) 紅棉路前往金鐘道嘅支路；

4) 介乎德輔道中同干諾道中之間嘅一段域多利皇后街；

5) 介乎德輔道中同干諾道中之間嘅一段砵甸乍街。



港島交通部執行及管制組總督察劉俊豪講解中環封路安排。（鄭子峰攝）

除夕倒數中環遮打道封路安排？

而因應中環遮打道舉行倒數活動，警方亦在遮打道一帶的道路實施封路及改道安排。由今年12月31日晚上6時起，中環遮打道一帶路段將實施第一階段封路，禁止所有車輛駛入，相關路段包括：

1) 介乎畢打街同昃臣道嘅一段遮打道；

2) 介乎干諾道中同德輔道中嘅一段雪廠街。



遮打道一帶晚上8時30分會進行第二階段封路，相關路段包括：

1) 介乎昃臣道同美利道嘅一段遮打道；

2) 介乎干諾道中同遮打道嘅一段昃臣道；

3) 介乎干諾道中同遮打道嘅一段無名路；

4) 會所街。



實施第二階段封路後，警方實時密切地評估人流狀況，有需要時實施第三階段封路，相關路段包括：

1) 介乎民耀街同耀星街之間嘅一段龍和道（東行）及（西行）；

2) 愛丁堡廣場；

3) 介乎民耀街同干諾道中嘅一段康樂廣場；

4) 介乎康樂廣場同愛丁堡廣場嘅一段干諾道中（東行）及（西行）；

5) 畢打街隧道（東行） 及（西行）；

6) 琳寶徑。



西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑講解西九龍封路安排。（鄭子峰攝）

除夕倒數西九龍封路安排？

基於維港兩岸沒有煙花匯演，西九龍區內沒有預定大型封路計劃，但警方會密切留意人流及車流狀況，作出持續的風險評估，若人流密集衍生公眾安全風險，有可能短時間內在尖沙咀及西九文化區實施人流管制及特別交通安排，涉及臨時改道及道路封閉。

同時為配合警方行動部署，尖沙咀區內的路邊咪標停泊處及電單車停車位，將於今年12月31日中午12時至明年1月1日凌晨2時封閉。區內一帶違例停泊的車輛將會拖走，不作預先警告。