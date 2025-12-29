北角東岸板道東段玻璃觀景台守則列六要、五不要　特別提女士一不

北角東岸板道東段今（29日）起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島海濱正式貫通。東段引入體驗式玻璃觀景台，長20米、闊3米，讓遊人感受腳下的維港，走上觀景台前需先穿上由工作人員提供的鞋套。



若訪客有意體驗，需謹記遵守規則。除要求寵物主人要請將寵物推車或袋中，或手抱，當局特別指因玻璃地板高度反光及透明，提醒女士避免穿著裙裝，同時不建議有心臟疾病或懼高者進入。玻璃地板使用守則一文看清。



今早10時許，不少市民來到新開放的東岸板道東段，體驗玻璃觀景台。（梁鵬威攝）

東段玻璃觀景台旁有告示版，列有使用守則。（董素琛攝）

應做事項

・遵守指示： 請務必遵守使用守則及工作人員的指示。可能有時間和人數限制。

・穿戴鞋套： 在入口處穿上鞋套，使用後於出口歸還。

・注意周圍： 時刻注意玻璃表面及周遭環境。

・小心慢行並照顧同行兒童： 為安全起見，時刻保持緩慢穩定的步伐。

・抱好寵物： 請將寵物放於寵物推車或袋中，或手抱，以保持地板清潔乾爽。

・聯絡工作人員： 若發現玻璃表面濕滑，請立即通知工作人員。



禁止行為

・濕滑時請勿使用： 若玻璃表面濕滑，請勿在上面行走。

・禁止飲食： 保持地板清潔乾爽。

・禁止奔跑、跳躍或推擠： 避免任何可能導致滑倒、絆倒或摔倒的行為。

・特定身體狀況者不建議進入： 有心臟疾病或懼高者不建議進入，因為玻璃地板為透明設計。

・避免穿著裙裝： 由於玻璃地板高度反光及透明，建議避免穿著裙裝。

