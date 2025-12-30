除夕倒數好去處　旅發局中環倒數、西九音樂會、迪士尼城堡放煙火

【2026年／除夕倒數／旅發局／迪士尼／西九文化區／Air Supply／馮允謙／糖妹】2026年將至，雖然今年除夕（12月31日）不設煙花匯演，不過明晩全港倒數活動仍然非常豐富，其中旅發局在2025年最後20秒，會在「光影匯．中環」現場，於8幢建築物外牆，以巨型倒數時鐘及光影圖案，上演長約3分鐘的光影表演，國際殿堂級組合Air Supply、本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）現場獻唱，灣仔會展玻璃外牆也設巨型倒數時鐘，在尖沙咀海旁可清楚看到。



另一邊廂，維港對岸的西九文化區今年首次舉辦跨年倒數音樂會，陳健安及糖妹等本地歌手參與，毗鄰的M+幕牆及全港最高的環球貿易廣場外牆將一同倒數。同時近日大受歡迎的12米高巨型聖誕樹及西九聖誕市集，也延長開放至元旦凌晨1時。



香港迪士尼樂園也舉行倒數派對，奇妙夢想城堡臨近午夜將成為派對主場，開始周年限定夜間匯演，屆時上空將綻放閃亮煙火、全新光影與無人機演出，觀眾在場一同與米奇、米妮、唐老鴨、黛絲與布魯托，迎接新一年。



▼12月16日 旅發局「冬日小鎮．中環」▼



+ 6

▼12月16日 旅發局跨年倒數明星陣容▼



旅發局跨年倒數設巨型倒數時鐘 再上演3分鐘光影表演

旅發局跨年倒數活動會在除夕晚上11時30分起，在中環遮打道行人專用區舉行，演唱耳熟能詳的抒情懷舊歌曲，本地歌手馮允謙和雲浩影（Cloud）也現場獻唱，同場更有兒童合唱團及香港警察樂隊參與演出。

參與「光影匯．中環」的8幢建築物外牆，在2025年的最後20秒，以巨型倒數時鐘及光影圖案，上演長約3分鐘的光影表演，主題為「新希望、新開始」，向現場及全球觀眾送上祝福，一同邁進2026年。

毗鄰的遮打花園及愛丁堡廣場另設直播區。尖沙咀文化中心外牆設有投影直播中環倒數盛況，現場觀眾更可遠眺灣仔會展玻璃外牆也的巨型倒數時鐘。

▼12月25日 市民遊客逼爆西九文化區▼



+ 14

▼西九文化區跨年倒數明星陣容▼



西九文化區跨年倒數時間表。

西九文化區跨年倒數音樂會 看着ICC外牆一齊倒數

西九文化區今年除夕首次舉辦跨年倒數音樂會，12月31日晚上10時至1月1日凌晨12時30分，在藝術公園海濱東草坪的「西九聖誕市集」維港海濱舞台舉行。演出單位包括陳健安、糖妹、The Hertz、Nowhere Boys、DJ P-Chef及香港共融藝術音樂協會。

西九文化區並與新鴻基地產合作，M+幕牆及全港最高的環球貿易廣場ICC外牆，將一同倒數，透過閃耀燈光在天際線上展示象徵希望與攜手前行的訊息，送上節日祝福，與維港兩岸市民一同迎接新年。

西九聖誕森林內高達12米的巨型聖誕樹，以及西九聖誕市集，也延長開放至凌晨1時。西九往來中環的西九渡輪服務將延至晚上11時半，元旦凌晨0時半起更加開特別班次，最後一班為凌晨1時，以疏導參與倒數活動的觀眾。

全港同時有多項跨年倒數活動，包括香港迪士尼樂園舉行的「跨年倒數對時刻」。（迪士尼圖片）

香港迪士尼倒數派對放煙火及無人機演出

香港迪士尼除夕晚上約9時，將舉行倒數派對，迪士尼朋友將與唱片騎師在明日世界及探險世界主持暖場小派對，帶領觀眾唱跳，玩足全晚。

直至臨近午夜，奇妙夢想城堡將成為派對主場，開始「迪士尼星夢光影之旅︰星空派對」周年限定夜間匯演，屆時上空將綻放閃亮煙火、全新光影與無人機演出。

迪士尼米奇、米妮、唐老鴨、黛絲與布魯托，在派對最後時刻登上舞台，帶領觀眾在歡笑聲與歡呼聲中放聲倒數，迎接新一年。