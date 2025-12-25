除夕倒數｜羅湖口岸延長開放至元旦凌晨2時　深圳灣口岸通宵服務

政府今晚（25日)公布，因應除夕跨年倒數活動的舉行，香港政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，羅湖口岸的旅客清關服務由原來午夜12時關閉，延長至1月1日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨0時56開出，深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來午夜12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。



▼2025年1月1日元旦 內地旅客趕東鐵尾班車羅湖口岸通關▼



東鐵往羅湖尾班車1月1日凌晨00:56金鐘開車

由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組今日（25日）公布除夕及元旦期間的特別通關及相應公共交通服務安排。

因應除夕跨年倒數活動的舉行，除了港珠澳大橋香港口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關外，香港政府與廣東省及深圳市相關部門達成共識，在除夕夜作出以下特別通關安排，以疏導跨境人流和車流：

（一）羅湖口岸的旅客清關服務由原來午夜12時關閉，延長至翌日元旦凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨0時56分開出；及

（二）深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來午夜12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。



元旦日只有落馬洲管制站許可證跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸

政府表示，為更有效分流跨境私家車，在元旦日深圳灣口岸實施24小時通關期間，只有持落馬洲管制站封閉道路通行許可證的跨境私家車可行走落馬洲／皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲／皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。

▼2025年1月1日元旦 內地旅客上水站改乘巴士皇崗口岸通關▼



跨境巴士服務營辦商增元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸服務

至於跨境巴士方面，政府表示，已與跨境巴士服務營辦商安排新增元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸的服務，亦會加強使用落馬洲／皇崗口岸的服務，包括由市區主要站點例如灣仔、太子及佐敦等出發的跨境巴士，以及來往落馬洲（新田）公共運輸交匯處與落馬洲／皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴）和港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。此外，在有需要時會於港珠澳大橋、落馬洲／皇崗及深圳灣口岸等地設立公共交通專用通道，保障公交服務暢順。

元旦特別通宵巴士路線NB2號和NB3號 往返元朗／天水圍和往返屯門

就接駁口岸的本地公共交通服務而言，為配合深圳灣口岸在元旦日24小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。

羅湖口岸關閉後 上水站可乘N73號線短程巴士往落馬洲交匯處

另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。

當局提醒市民及旅客，可透過保安局的一站式過關資訊平台「口岸通」，取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及金巴和皇巴的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。

▼2025年1月1日元旦 跨年倒數煙花匯演▼



政府表示，運輸署的緊急事故交通協調中心24小時運作，密切監察全港各區、邊境管制站和主要車站的交通情況和公共運輸服務，適時採取措施，應對服務需求，並透過各種渠道發放最新的交通消息。發言人表示，是次落實特別通關安排，便利兩地居民雙向奔赴，實有賴廣東省和深圳市的領導和相關部門的全力支持和配合，反映港深合作高效緊密。

政府會密切監察情況，有需要時作出迅速應變及靈活調配人手，確保口岸運作暢順。政府已為過關人流高峰期制定額外預案，並做好應對各種情況的準備及防控工作。相關政策局和部門已作出以下部署：

第一，為配合除夕夜個別口岸延長通關時間，口岸部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流及車流。

第二，由香港警務處、入境事務處、香港海關及相關部門組成的跨部門聯合指揮中心，將於12月31日除夕至明年1月4日期間啓動，實時監察口岸現場情況及定時向節慶安排跨部門工作小組匯報，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時迅速應變，靈活調配各管制站人員，確保口岸運作暢順。

第三，保安局亦會在除夕日至明年1月4日期間啓動緊急事故監察及支援中心，密切監察及統籌各口岸的公眾秩序，並在有需要時支援工作小組以協調跨部門的跟進行動，迅速應對各種突發情況。

