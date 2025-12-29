北都｜劉國勳：歡迎設洪水橋產業園公司　 助更靈活發展多元產業

政府提速發展北部都會區，發展局周一（12月29日）公布成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展和營運位於北都洪水橋約23公頃的產業園。發展局並宣布，周二起將就洪水橋／厦村新發展區的片區開發，展開為期6個月的「雙信封制」招標。民建聯立法會議員劉國勳表示，歡迎政府接納建議，支持政府相關做法。



圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

對於政府成立「洪水橋產業園有限公司」，劉國勳認為能更好結合市場力量和運用公私營合作模式，加快推動北都產業發展。而有別於數碼港及科技園的出租模式，成立產業園公司的模式既可由政府掌握主導權，亦更具靈活性，可以直接批地﹑不同產業合作等，讓不同產業有「度身訂造」的方案，對於一些優質企業，公司可以「以股代租」的方式吸引落戶。而多元方案亦有助靈活融資，既可加快北都建設，亦不會影響公共財政穩健。

倡北都專屬法例與大灣區城市對接 推動協同發展

劉國勳又認為，政府在土地規劃用途上，為產業園訂立專屬地帶，能提高土地用途彈性及減少行政程序。產業園的23公頃土地，連同周邊9幅總面積約36公頃、由運輸及物流局正進行研究的物流產業用地，相信洪水橋可以發展多元產業，日後亦可以配合大學城的產學研結合。

政府計劃明年內向立法會提交草案，就加快發展北都訂立專屬法例，劉國勳認為，香港可以透過北都專屬法例與大灣區內地9市要素市場化配置綜合改革試點主動對接，打破傳統行政壁壘，實現跨區域聯動，同時因地制宜推進改革。要推動北都與大灣區城市協同發展，例如與深圳前海、廣州南沙等自貿區建立更緊密合作，推出「聯合政策包」、共建「聯合產業園」、設立「聯合資金池」，共同推動市場項目落地。

洪水橋一帶。

歡迎洪水橋片區增住宅土地 提高發展商進場意欲

對於洪水橋／厦村新發展區的片區開發的招標， 劉國勳歡迎政府接納早前收集的意向書及企業意見，增加住宅土地，相信有助提高發展商進場意欲，令企業更易「計得掂數」；政府容許中標者分期繳付地價等安排，讓中標者在財務上更具靈活彈性，是照顧了企業在財政上的融資安排。

他亦支持雙信封制下，非價格的「技術」部分佔7成分數的做法，因投標者需兼顧產業發展，並透過片區帶動整個北都發展，不應以傳統住宅項目單純以「價高者得」的做法招標。

圖為10月15日，民建聯新界北立法會議員劉國勳回應傳媒提問。（何夏怡攝）

片區開發經調整 一條主要道路改由政府興建

劉國勳認為，將至少一幅產業用地交予投標者營運方法可取，因片區並非單純住宅項目，反映政府善用私人市場力量發展北都，希望透過商界思維，在發展住宅的同時，亦更好地拓展產業園，協助引入產業落地。他認為，政府應設立KPI及營運產業園的要求，以監察中標者如何營運產業用地，以避免入標者為中標而承諾營運所有產業用地，但最終營運情況未如理想的情況。

而調整後的片區約為11公頓，較原本政府設定的12.5公頃面積稍為減少。劉國勳表示，當中包括其中一條原擬由企業興建的主要道路，將調整為由政府興建，他相信由政府建造會更有效率。