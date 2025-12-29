發展局：成立洪水橋產業園公司、提速產業發展　下月公開招聘CEO

政府提速發展北部都會區。發展局今日（12月29日）公布成立「洪水橋產業園有限公司」（產業園公司），負責發展和營運位於北部都會區（北都）洪水橋約23公頃的產業園（產業園）。發展局指正密鑼緊鼓，以盡快完成公司註冊、撥地注資、人事委任等工作，目標是明年年中產業園公司投入運作。發展局指，將爭取在明年一月啓動公開招聘行政總裁的工作。



發展局局長甯漢豪將於今日（12月29日）下午4時30分，就2026年1月至3月賣地計劃及洪水橋片區招標安排會見傳媒，預計將有更多詳情披露。



涉洪水橋23頃產業園 甯漢豪：更好結合市場力量

發展局局長甯漢豪表示，北都發展「產業主導」。除了透過傳統賣地、原址換地和片區開發引入產業之外，成立政府全資擁有的產業園公司是另一工具，讓政府透過產業園公司參與產業建設及營運，發揮牽引作用，更好結合市場力量和運用公私營合作模式，加快推動北都產業發展。

發展局已按今年《施政報告》建議，完成產業園公司的政策研究，並獲財政司司長主持的北都「發展及營運模式設計組」通過了建議。發展局已獲司長批准註冊成立一間非法定、由財政司司長法團全資擁有的有限公司，定名為「洪水橋產業園有限公司」。

着力培育優勢產業、構建蓬勃產業生態圈

產業園公司有四個主要目標，包括善用洪水橋區位優勢，發展政府着力培育的優勢產業；制訂產業園的總體發展規劃，興建產業園基礎設施，並提供增值支援服務，助力企業發展，構建蓬勃產業生態圈。

此外，產業園公司將採用多元公私營合作模式，以及按需要引用政府提供的優惠政策包，招商引資，吸引企業落戶產業園；以及協助受政府發展影響的棕地作業者升級轉型。

圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

管治架構包括5位官方董事、10位非官方董事

在管治架構方面，產業園公司的董事局成員和行政總裁均須經行政長官批准委任。董事局將由五位官方董事和約十位非官方董事組成，而主席會由非官方董事出任。五位官方董事由與產業園公司發展相關的政策局局長出任，分別為發展局局長、財經事務及庫務局局長、商務及經濟發展局局長、創新科技及工業局局長，以及運輸及物流局局長。政府會透過官方董事直接參與產業園公司的重大決策。非官方董事則來自不同背景和界別，廣納政府以外的專業意見。

申請改劃為產業園訂立專屬地帶

發展局稍後會提請行政長官會同行政會議，向產業園公司免地價批撥洪水橋約23公頃產業用地。產業園內的用地目前的指定規劃用途為「港口後勤、貯物及工場用途」，發展局短期內會向城市規劃委員會申請改劃用地，為產業園訂立專屬地帶，提高土地用途彈性，擴闊至涵蓋不同合適產業（例如先進建造、高增值或智能化生產等）和配套設施（例如會議或展覽設施、後勤研發與檢測認證、人才公寓、餐飲設施等）。如獲立法會批准，政府會向產業園公司注入起始資金，以支持初期營運和發展需要。具體注資款額會在二○二六至二七年度《財政預算案》中公布。產業園公司需要透過財政上可持續的模式營運及管理產業園，拓闊業務收益，長遠達至財政上自給自足。

洪水橋一帶。

產業園公司將會分階段以不同模式發展約23公頃土地，未來亦可能將洪水橋內更多產業用地（例如區內部分物流用地）撥予產業園公司發展。除了自行發展部分土地以建造和出租產業設施外，產業園公司可招標出售部分產業園內的用地，供企業自行建設上蓋產業設施；也可以按個別項目以例如「土地參股」形式與企業成立公司共同開發及投資產業等。約23公頃產業園用地當中有約八公頃是即時可用的「熟地」，餘下約15公頃預計大部分於二○二七年年底由政府完成平整。

明年一月啓動公開招聘CEO

發展局指，將爭取在明年一月啓動公開招聘行政總裁的工作，並會趕緊在明年上半年完成一系列的籌備工作，包括土地改劃批撥、尋求撥款批准向產業園公司注資、委任董事局及行政總裁，以及招聘其他主要人員等，目標是產業園公司明年年中投入運作。

早前發展局局長甯漢豪於10月份表示，計劃先為洪水橋「片區」於今年年底進行招標，而另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。又指正因應市場意見，調整洪水橋「片區」的相關安排和要求，包括將私營房屋住宅用地由2幅增至3幅，以及取消要求投標者興建一條主要道路以減少建設公共設施的要求，增加項目的盈利能力。

又指政府正考慮在標書提供選項，讓願意參與建設片區內更多產業用地的投標者，在「雙信封制」的招標模式下為此額外承擔而獲得分數。另外，政府正考慮提供較長的建築規約，以及較有彈性的地價繳付安排，包括分期支付。年底招標時會公布最終安排。

採用「雙信封制」招標，將綜合考慮非價格和價格建議，並按個別情況制訂評審的比重和元素。