發展局甯漢豪下午4時半公佈下季賣地計劃、洪水橋片區招標安排

發展局局長甯漢豪今日（12月29日）下午4時30分就2026年1月至3月賣地計劃及洪水橋片區招標安排會見傳媒。



早前發展局局長甯漢豪於10月份表示，計劃先為洪水橋「片區」於今年年底進行招標，而另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。又指正因應市場意見，調整洪水橋「片區」的相關安排和要求，包括將私營房屋住宅用地由2幅增至3幅，以及取消要求投標者興建一條主要道路以減少建設公共設施的要求，增加項目的盈利能力。

又指政府正考慮在標書提供選項，讓願意參與建設片區內更多產業用地的投標者，在「雙信封制」的招標模式下為此額外承擔而獲得分數。另外，政府正考慮提供較長的建築規約，以及較有彈性的地價繳付安排，包括分期支付。年底招標時會公布最終安排。

採用「雙信封制」招標，將綜合考慮非價格和價格建議，並按個別情況制訂評審的比重和元素。