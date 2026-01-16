銀屑病｜三成患者發病後7年內出現關節炎　致永久殘障增死亡風險

銀屑病在香港相當普遍，估計每一千人中約有三人患病，雖然與濕疹一樣都不具傳染性，但相關症狀不僅影響皮膚外觀，亦對患者的身心健康造成長遠影響。近年醫學界提倡以「皮膚全清」為治療目標，透過早診早治，期望有效控制病情，為患者帶來更佳的生活質素。



皮膚科專科醫生林旭強醫生指出，患者常見症狀包括紅色斑塊、銀白色鱗屑、指甲變異等。除皮膚問題外，多達三成患者會在發病後七年內出現銀屑病關節炎，引致關節疼痛、僵硬、腫脹，甚至脊椎關節病變。若未及早治療，關節有可能出現嚴重變形，導致永久殘障，並增加死亡風險。

因此，銀屑病的治療目標不應只著眼於皮膚改善，更需同步降低出現銀屑病關節炎的風險。林醫生解釋，皮膚與關節之間存在密切關聯，引發銀屑病的發炎因子亦可同時攻擊關節；若能在皮膚發炎初期及早介入治療，有助防止炎症波及關節，避免不可逆的傷害。他續指，近年研究發現，IL-23是誘發銀屑病及其惡化為關節炎的關鍵「源頭」，透過抑制IL-23，可有效控制發炎反應，穩定皮膚狀況，同時降低關節炎風險。

至於濕疹方面，皮膚科專科醫生鍾振堅醫生指出，有機構估計每五名香港人中，便有一人在不同人生階段受濕疹困擾。不少中至嚴重程度的濕疹患者，即使接受新型治療，仍會承受失眠、焦慮等身心影響。

在中至重度濕疹治療方面，除口服抗組織胺、系統性免疫抑制劑及光療外，醫學界發現濕疹是由多種發炎因子共同作用所致。JAK抑制劑可同時阻斷多條與濕疹發生及發展相關的發炎訊號通路，有效改善炎症及痕癢，幫助皮膚重建及維持屏障功能。

香港皮膚健康基金理事、皮膚科專科醫生王慶榮醫生亦提醒，患者應配合良好的生活習慣以穩定病情，包括保持皮膚滋潤、維持健康生活模式、每天以溫水洗澡、選用溫和的洗護產品，以及保持身體乾爽，從而減少對皮膚的刺激。

