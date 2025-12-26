今日新聞8分鐘｜粵車南下車疑違規「智駕」｜中港牌逆線穿過路處

宏福苑大火一個月｜災民黯然訪舊地 港人未忘傷痛續獻花

大埔宏福苑大火於11月26日發生，今日（12月26日）踏入一個月，但港人未有忘懷這場災難造成的傷痛、沒有忘記無辜喪命的161名罹難者。陸續有市民帶同白花，前往宏福苑對出的廣福休憩處，默然遙望熏黑大廈，鞠躬、默哀。

將軍澳兩車遭縱火 火光熊熊冒大量濃煙

將軍澳發生火警。本周四（25日）晚上11時許，警方接報指，靈實醫院旁邊、近寶琳南路一條無名掘頭路有兩輛貨車起火，波及附近草叢，現場傳出爆炸聲，多名居民見狀報警，消防接報到場撲火，翌日（26日）0時20分出動一條喉和一隊煙帽隊，去到同日0時39分將火撲熄。消防經初步調查後，相信起火原因有可疑，列作縱火處理，交由警方跟進。事件中，無人受傷。

27歲觀光巴士車長不當處理$110車資 涉盜竊被捕

屯門公路發生車禍。今日（22日）凌晨2時許，一輛白色Tesla沿屯門公路往元朗方向行駛，途經香港珠海學院對開一個彎位時，懷疑失控「自炒」，撞毀了約5米鐵絲網及約5米的樓梯扶手，再衝向左邊草叢。29歲黃姓女司機報稱受輕傷，無法打開車門一度被困，由消防救出，毋須送院。

就現場所見，Tesla仍然壓在草叢，氣袋彈出，車頭損毀，指向屯門方向，附近鐵絲網和樹枝被壓毀，警方專用停靠區的斜壆留有清晰車痕，不排除有人先剷上斜壆，斜壆頓變「跳台」，Tesla儼如「炮彈飛車」，飛越鐵欄凌空直衝草叢。黃女事後站在路邊，協助警方調查，卻未能通過酒精呼氣測試，超標接近2倍，涉嫌「酒後駕駛」被捕，被帶返警署作進一步調查，案件交由新界北交通意外調查隊第五隊跟進。

荃灣中港牌七人車逆線 U Turn穿行人過路處

正值聖誕佳節，許多人外出慶祝。網上流傳一條影片，顯示一輛掛有中港車牌的七人車在荃灣楊屋道近荃新天地2期逆線行駛，懷疑司機知道自己逆線，無視多人在行人過路處按照綠燈過馬路，當眾冒險將車駛過行人過路處打算「U turn」，有途人見狀拍打車身，但司機繼續轉彎掉頭行車，沿楊屋道往荃灣廣場行駛。

此外，有網民上載另一段行車記錄儀影片，拍攝到相信是同一輛七人車在較早前在薄扶林道行駛時違規「U turn」，懷疑是慣犯，建議要向警方舉報，送上「聖誕大禮」。

粵車南下車主疑違規用「智駕系統」 運輸署：嚴肅調查

「粵車南下」星期二起（23日）實施，内地社交平台小紅書流傳片段，有内地「小鵬P7」車主聲稱在香港使用「智能駕駛系統」，曾單手控制軚盤，更一度雙手離軚。運輸署回應稱，署方正嚴肅調查個案，又指已向「粵車南下」的車主發出指引，清楚闡明任何未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，不得在香港路上使用。

Boxing Day｜至下午4時逾35.8萬人次港人出境

【北上 / 聖誕節 / 羅湖口岸 / 皇崗口岸 / 蓮塘口岸/ 深圳灣口岸 / 落馬洲口岸 / 港珠澳大橋 /高鐵西九龍站 】聖誕節長周末第二日，截至今早（26日）10時，逾19.5萬人次經各管制站出入境，其中逾12萬港人出境，近2.3萬旅客入境。

長沙屋苑限制送餐 外賣騎手深夜繞圈鳴笛抗議

在12月22日，長沙市嶽麓區梅溪湖的合能璞麗小區因外賣配送問題發生衝突，並最終演變為持續至次日凌晨的外賣員抗議事件。當地警方介入處置，目前官方尚未就此事發表任何聲明。

當地外賣員在接受《香港01》記者採訪時表示，衝突起因是該小區禁止騎手騎電單車進入送餐，且存在對不同平台騎手區別對待的情況。

英國男連唱42小時聖誕歌 破健力士紀錄

12月25日是聖誕節，各地不少商場、店舖都播放着聖誕歌曲，為客人營造節日氣氛。英國一名男子12月10午夜起親自連續演唱42小時的聖誕歌，成功打破健力士世界紀錄，超越31小時的舊紀錄。他事後表示，自己中途因睡眠不足而出現幻覺，一度想放棄挑戰，但看到愈來愈多觀眾到場，最終使他有堅持下去的決心。

美國聖誕老人超速駕駛遭截停 警長笑稱雪橇也不應開太快

據美媒報道，俄亥俄州（Ohio）一對老夫婦為了給上班的女兒一個驚喜，裝扮成聖誕老人和聖誕婆婆，結果卻因超速駕駛而被警察攔下。攔下他們的警員戲稱截停聖誕老人會讓他丟掉今年的聖誕禮物。當地警方其後社交平台分享該段影片時表示：「聖誕老人和聖誕奶奶被發現飛得太快，在此提醒大家，即使是雪橇也需要減速。祝大家節日快樂，平安健康！」