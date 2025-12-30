元旦｜醫管局15間家庭醫學診所1.1提供服務　診所名單、地址一覽

醫管局公布，元旦假期（1月1日）將有15間家庭醫學診所提供普通門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約家庭醫學診所」功能，預約診症時間。



醫管局公布，元旦假期（1月1日）將有15間家庭醫學診所提供普通門診服務。（資料圖片）

醫管局提醒，市民在假日期間注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫。醫管局呼籲，非緊急的病患者應避免使用急症室，盡量向家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。

港島區家庭醫學診所：

1.香港仔賽馬會家庭醫學診所 香港仔水塘道10號

2.筲箕灣賽馬會家庭醫學診所 筲箕灣柴灣道8號一樓

3.灣仔貝夫人家庭醫學診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層



九龍區家庭醫學診所：

1.觀塘家庭醫學綜合中心 觀塘協和街60號地下高層

2.南昌家庭醫學診所 長沙灣東京街西3號庫務大樓地下

3.聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下

4.新蒲崗柏立基家庭醫學診所 新蒲崗太子道東600號

5.油麻地賽馬會家庭醫學診所 油麻地炮台街145號一樓



新界區醫學診所：

1.瀝源家庭醫學診所 沙田瀝源街9號地下

2.北區家庭醫學綜合中心 上水衛和街3號北區社區健康中心大樓三樓

3.大埔賽馬會家庭醫學診所 大埔汀角路37號地下

4.將軍澳（寶寧路）家庭醫學診所 將軍澳寶寧路28號地下

5.荃灣戴麟趾夫人家庭醫學診所 荃灣沙咀道213號 2614 4789 3157 0107

6.屯門家庭醫學診所 屯門新墟青賢街11號

7.元朗賽馬會家庭醫學診所 元朗青山公路269號

