公院收費｜醫管局收5萬減免申請　病人濫用1萬元封頂費可被停資格

公營醫療服務新收費明年1月1日起實施，同時放寬醫療費用減免門檻，醫管局上月初起接受病人申請。醫管局總行政經理潘綺紅今（27日）表示，預約明年1至2月覆診的病人，截至上周已收到5萬多份申請。



新收費下會設有1萬元「封頂」機制，毋須經濟審查。至於如何避免濫用，醫管局聯網服務總監王耀忠表示，絕不鼓勵濫用醫療資源，一般而言，團隊會與病人及家人商討病情和出院安排，如果不肯出院，有機會被暫停收費上限資格。



公營醫療服務新收費明年1月1日起實施，同時放寬醫療費用減免門檻，醫管局上月初起接受病人申請。（資料圖片）

元旦日前必批出減免證明書

醫管局將於元旦日起放寬醫療費用減免門檻，受惠人士由30萬增至140萬，上月初起接受病人申請。潘綺紅在港台節目《星期六問責》表示，在7個聯網成立10個專隊處理申請，涉及170多名人員，大部份病人符合減免資格。她又預計明年初期將有多5倍的申請個案，會視乎情況調配人手。她提醒市民可在醫務社會服務部或綜合家庭服務中心提交申請，料明年第三季可在網上申請。

她表示，如果病人有經濟困難，在元旦日或之後需即時看醫生，但未能提供財務文件，只要簽署聲明書，並答應在3個月內補交文件，便可獲「有條件減免」；若病人不符合資格或未有補交文件，局方將在3個月後向病人發出賬單。

無臨床需要持續留院 可被剔出「封頂費」

另外，醫管局亦設立全年一萬元收費上限，市民接受合資格的醫療服務範圍，毋須經濟審查即可申請。醫院管理局聯網服務總監王耀忠表示，若病人適合出院而不願意出院，院方會向他們解說，如果病人沒有臨床需要卻留在醫院，所涉及的醫療費用有機會不包括在一萬元的醫療收費上限中，甚至收費上限的資格亦會暫停。