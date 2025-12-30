啟德兩段行人與單車共融通道開放　各長400米貫通面向維港通道

​啟德發展區兩段行人與單車共用的共融通道今（30日）開放使用，新開放的段落各長約400米，分別位於啟德海濱花園及承啟道公園與啟德體育園美食海灣。政府表示，隨着兩個段落開通，由承啟道公園經啟德體育園美食海灣至跑道區西面的啟德海濱花園，面向維港長約兩公里的共融通道，已經全線貫通。至今啟德發展區已開放的共融通道約有4.3公里。



啟德共融通道新段今日（30日）起開放予公眾使用。圖示位於啟德海濱花園面向維多利亞港的一段，長約400米。（政府新聞處圖片）

政府表示，與早前開放的共融通道一致，新段落設有路面標示和指示牌，亦鋪設了減速地磚，令行人及騎單車人士能安全地共享通道。此外，場內設有單車泊位，而共融通道旁設有無障礙行人專用步行徑，為市民提供額外選擇。新段落開放初期，會有禮儀大使提供適當提示。此外，啟德體育園會按園區內的活動需要，靈活管理美食海灣內共融通道的開放時間及實施人流管制安排。

啟德共融通道新段今日（30日）起開放予公眾使用。圖示位於啟德體育園美食海灣的一段，長約400米。（政府新聞處圖片）

共融通道全長13公里 料2026年陸續開放

啟德共融通道全長約13公里，繼已開放的約4.3公里，預計餘下部份將會配合區內的政府及私人發展項目，於2026年起陸續落實及開放。