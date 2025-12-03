深圳海上世界巨型恐龍劍齒象化石超震撼　打卡200+件古文明藝術品

遠古巨型古生物骨架登陸深圳海上世界文化藝術中心，200+古文明遺寶真跡，1500+平方米超大展廳，5大主題場景，超1小時沉浸式體驗。



文明並非孤島，人類的智慧與創造力永遠能跨越時空產生共鳴。

200+古文明遺寶真跡來深圳了

大河孕育文明，也塑造精神。當古埃及文明、古印度文明、古華夏文明在我們的腦海浮現，我們試着先不追問「這個文明是什麼」，而是去思考「不同文明在相同與不同之間，如何共同構成了歷史的壯麗篇幅」。

帶着這種觀看角度，我們走進正在展出的展覽現場——「奇趣博物號curiosity：星塵奇珍交輝之路，跨文明古代藝術與數字藝術綜合展」。站在億萬年的恐龍骨架下，仰望生命的尺度；藉由200+件人類文明的奇珍，穿行在不同文明之間。

*本次展覽所有展品均為實物珍品



跨越億年的「珍稀古生物化石」

約1.74億年前「楊氏馬門溪龍化石骨架」

11月22日，展覽正式落於海上世界文化藝術中心。邁入展廳之前，展覽便從一樓大堂的恐龍化石開始了。

當路過的人們與這具馬門溪龍化石相遇時，都不禁停下腳步，仰望它長達5.6米的頸部，被其岩石般的骨骼所震撼。

這是發現於四川自貢大山鋪組的大型蜥腳類恐龍，頸部由19節頸椎構成，是目前已知頸椎數量最多的恐龍之一。

約530萬年前-約258.8萬年前「黃河劍齒象骨骼化石」

如果說恐龍是遙遠史詩中的巨獸，那麼黃河劍齒象就像是地球近代史上一位剛剛謝幕的的「巨人祖先」。

劍齒象與我們的親緣關係比恐龍要近，我也會不由自主地將它視為一隻「超級放大版」的大象。站在它面前，你不僅能感受到個體的龐大，更能感知到那個時代的磅礡生態。

值得細品的重點文物

木製木乃伊面具「古埃及 新王國時期」

寬眼、豐唇、微笑，這並非寫實的肖像，而是一張為永恆準備的「標準神顏」。這件古埃及新王國時期的木質木乃伊面具，以彩繪木雕還原了墓主人的理想化面容。

凝視面具，不僅僅是觀賞一件文物，更是推開一扇通往古埃及人精神世界的窗口。面具背後，是整個人類共通的、對死亡最深沉的反抗。

金巴亞人像組合「公元500-1000年」

如果巴克特里亞公主是永恆的靜態美，那麼這組親暱圍坐的金巴亞陶俑，則是處在一場動態的歡樂宴會中。

這與大多數古文明莊重肅穆的神像不同，像是面對一群曾經活生生的人，我們短暫地進入到它們温情充滿愛意的歡聚氛圍中。

巴克特里亞公主雕像「BMAC 公元前2300-1700年」

在「巴克特里亞公主」雕像面前駐足，是因為她身上那種超越時空的現代感——鼻樑高挺、微微昂首，以一種簡約與寧靜，直抵人心。

「原來四千多年前的工匠，就已經掌握了現代藝術所追求的高貴神韻。」

人面陶甕「約公元前2000年 巴基斯坦」

表現出呆萌人面的素面紅陶翁，因其造型質樸可愛，曾在過往的展覽中吸引了眾多目光，成為網紅表情包。這次，在充滿敘事氛圍的展覽現場，人面陶翁與觀眾的碰面，再現印度河流域文明的獨特魅力。

恐龍蛋（含胚胎）化石「1.45億年前-6600萬年前」

面對一枚珍貴的恐龍蛋化石，尤其是其中隱約可見的胚胎形態，感受到一種極致的靜默。這不再是關於龐然大物的史詩，而是關於一個未曾開始的生命的私密敘事。

200+件跨文明古代藝術品

拓展美的維度，與人類文明對話

將200+件來自不同流域的跨文明古代藝術品並置於展廳，在一步一物間，相信大家很快就能意識到策展人的用心。

+ 5

商周青銅、古埃及神像、薩珊王朝銀盤、蘇美爾王朝楔形文字.....展覽匯聚的珍品，每一件都是一個時代的縮影，潛移默化地表達「文明平等、美美與共」。

可交互數字藝術讓文物「活」起來

「序曲 · 宇宙的共鳴場」

在「奇趣博物號」中，數字藝術絕非炫技的陪襯，而是一位偉大的「翻譯官」，它與展品深度綁定，將文物的歷史語境和精神內涵，翻譯成可感知的光影詩篇。

這是步入展廳後，第一個迎接觀眾的沉浸式空間。低沉的聲場環繞着我，周圍星雲旋轉，瞬間從日常的喧囂中抽離，進入到一個藴含天地之道的冥想空間。

被置於這樣一個宏大的哲學情境，數字藝術在此完成了最重要的「氛圍預設」。它不言不語，卻深刻地道出了展覽的核心理念——「我們皆是星塵」。

「生命．流動的史詩」

站在巨大的骨骼化石下，原本是關於消亡的震撼，但數字藝術的介入，賦予了化石「靈魂」。當光之脈絡如血液般在骨骼中緩緩流動，周圍的環境音變成了遠古森林的風聲與獸鳴。而我們也不再是觀看一個標本，而是對生的追憶。

「文明．符號的覺醒」

面對一尊靜態的佛像，數字藝術在其後方構築了一個「意義之境」。例如這尊觀音雕像背後，數字投影浮現、重組出與之相關的符文圖譜，帶給我們強烈的感官衝擊。

文物不再孤立，它被重新置入它所誕生的文化母體之中，那是整個文明的精神世界在其身後閃爍。

一場文明交響曲，一場美學啟蒙

不管是對歷史充滿好奇的人，還是藝術與美的愛好者，或是只想收穫一次引發共鳴的文化體驗，與這裏的文物面對面，油然而生一種更開放、互聯的視角，重新審視我們在宇宙中的位置。

歷史，不是按時間線性展開，而是我們回望過去時，跨越時空的「文明交響曲」。美學，不是單一標準的審美模式，而是不同文明應對自然、表達信仰所展現的獨特創造。

去親身感受，希望這場文明奇旅，也能帶給你片刻關於生命、文明與自身存在的感悟。

「見文明，感永恆」。一件幾千年的雕像，其嘴角的微笑所承載的人類情感，與今日並無不同。

奇趣博物號CURIOSITY

星塵、奇珍、交輝之路：跨文明古代藝術與數字藝術綜合展

展館：海上世界文化藝術中心L2 聯合國教科文組織展館UCCN Gallery

展期：2025/11/22-2026/02/27

門票：98元人民幣

