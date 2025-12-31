麥當勞加價｜多款產品1.2起加價$0.5　當日推10蚊9件麥樂雞優惠

2026年將至，不少大連鎖食肆或將調整餐價，香港麥當勞今日（31日）公布為回應經濟環境，明年1月2日起大部份產品加價0.5元，平均加幅為近10年最低。部分產品凍價，包括14元魚柳包、15.5元豬柳漢堡等。蜜糖BBQ麥炸雞套餐及辣辣麥炸雞套餐則由50.9元減價至39元。



此外，麥當勞將於1月1日元旦提供全日早餐，包括McGriddles系列三個套餐及珍寶套餐。至於明年1月2日至8日，麥當勞將透過APP一連七日推出不同優惠，例如1月2日推出10蚊9件麥樂雞。



+ 6

大部分產品加$0.5 BBQ及辣辣麥炸雞減逾10元

香港麥當勞表示為回應經濟環境，經審慎考慮後，由2026年1月2日起主要產品加價0.5元，僅有少部分產品維持原價或減價。

凍價產品包括：29元6件麥樂雞超值套餐、18元麥芝蛋飽配熱飲、44.5元巨無霸套餐、46元起安格斯系列套餐、14元魚柳包、15.5元豬柳漢堡。蜜糖BBQ麥炸雞套餐及辣辣麥炸雞套餐則由50.9元減價至39元。

香港麥當勞又指，未來公司會繼續開源節流，嚴格控制成本；亦會繼續推出多款優惠，為顧客帶來更多優質超值之選。

1月1日︰推元旦限定全日早餐 包括McGriddles系列

香港麥當勞續指，為了與港人慶祝新一年來臨，由1月1日起將以套餐優惠價提供全日早餐，包括McGriddles系列35元楓糖班戟豬柳漢堡套餐、售價由37元起的楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐、楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐，以及珍寶套餐。

+ 4

1月2日至8日︰每日推一款優惠 首日10元9件麥樂雞

香港麥當勞APP將繼續向所有用戶，提供每周高達200元的美食優惠。另外由2025年1月2日起，將透過APP將推出一連7日「麥麥celebrate」優惠，包括10元9件麥樂雞、呍呢嗱奶昔10元等。

•1月2日：10元9件麥樂雞

•1月3日：10元兩件菠蘿批

•1月4日：10元兩件香芋批

•1月5日：25元雙層魚柳飽配中汽水

•1月6日：25元四重芝士孖堡配中汽水

•1月7日：25元菠蘿脆辣雞腿飽配中汽水

•1月8日：20元脆香雞翼4件配中汽水



1月2日至1月15日︰PayMe搶麥當勞5元券

香港麥當勞並提醒，由1月2日至1月15日，顧客可在PayMe搶麥當勞快閃優惠券5元，領券後即日在麥當勞消費滿40元或以上，便可用PayMe付款並扣減優惠。