宏福苑大火｜宏業剩一被捕獲授權簽署人　27停工工程未交改善方案

宏福苑大火，負責大維修的承建商宏業建築工程有限公司早前通知屋宇署，其中一名獲授權簽署人（AS）張玉濤已離職，屋宇署按程序將其除名，意味宏業現時僅剩唯一AS黃忠基，他早前因火災涉誤殺被捕。



署方上月底勒令28個由宏業作為註冊承建商的私樓工程項目停工，署方事隔一個月於今日（31日）表示，其中27個項目仍未接獲宏業提交安全審核結果及改善方案等資料，即至今仍未可以復工。至於餘下的一個項目，宏業的委任已被撤回，不再是該工程的註冊承建商。



宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓，一名男子被黑布蒙頭帶走。（資料圖片／黃偉民攝）

警方及廉署早前拘捕宏業建築工程公司多名人員，包括工程顧問及董事。（資料圖片/黃偉民攝）

張玉濤已離職 於屋宇署名冊中除名

宏福苑上月26日火災發生前，宏業在屋宇署的一般建築承建商名冊顯示有兩名獲授權簽署人（AS），分別為張玉濤及黃忠基，惟現時名冊上已不見前者的名字。屋宇署早前回覆查詢證實收到宏業通知張玉濤已離職，因此按程序將其從名冊中除名。

根據《註冊承建商作業備考》，每間註冊承建商均須委任最少一名AS代其就《建築物條例》行事，若承建商無AS代為行事須停止所有工程。現時宏業僅剩黃忠基唯一一名AS，他同時是宏業的工程顧問，早前被警方以「誤殺」罪名拘捕，令外界關注其他宏業工程項目能否繼續。

大埔宏福苑大火一星期後，7幢被火燒大廈如廢墟航屹立。（資料圖片／梁鵬威攝）

宏福苑大維修工程，去年已引起爭議。（資料圖片）

宏業28項私樓工程仍停工 宏業未交改善方案

屋宇署今日最新回覆《香港01》查詢表示，由宏業作為註冊承建商的28個私人樓宇工程項目現時仍然停工。署方於11月29日發出停工令，要求宏業為各工程項目進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按結果提交改善方案及落實改善措施。當署方審視及確信其具備有效安全管理系統後，才會考慮讓承建商恢復進行工程。

署方於12月10日已再次發出信函提醒宏業提交有關資料，及後發現宏業在其中一個項目的委任已被撤回，不再是該工程的註冊承建商。就餘下的27個項目， 截至本周一（29日），署方仍未接獲宏業提交安全審核結果及改善方案等資料。

同以宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園12月22日l召開業主大會，商討屋苑大維修工程安排。（資料圖片/林振華攝）

署方又指，會繼續跟進有關個案，並正嘗試聯絡宏業及相關業主確定有關工程是否會繼續進行，視乎情況向業主提供適切意見及協助。

署方另外提到，28個停工項目中，11個涉及小型工程，16個涉及改動及加建工程，均沒有棚架，而餘下一個改動及加建工程涉及在外牆局部位置搭建棚架，但無棚網。