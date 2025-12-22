結業潮｜沛公甜品18載荃灣總店結業　榴槤千層班戟馳名曾擁4分店

香港飲食業倒閉潮持續，以榴槤甜品起家的「沛公甜品」亦傳出結業，其位於荃灣路德圍的總店被指日前貼出結業告示，有網民表示不捨。資料顯示，「沛公甜品」2008年在荃灣開業，以榴槤千層班戟馳名，當中又以芒果千層蛋糕、榴槤千層蛋糕備受歡迎，高峰時曾擁4間分店，但近年改以Pop-up店形式營運，長期門市只保留荃灣總店。



「沛公甜品」位於荃灣路德圍的總店宣布結業。（Thread@nata_yau圖片）

「沛公甜品」位於荃灣路德圍的總店宣布結業。（OpenRice圖片）

22日結束營運 市民反應兩極

有市民在社交平台發帖稱，「沛公甜品」荃灣總店貼出告示，公布「沛公要結業了！做到22號要走啦！多謝各位街坊18年嘅支持！多謝！」發帖者形容為「世界末日」，稱「真係由細食到大，尤其佢個曲奇千層cake長期係我comfort food，以後邊到仲有抵食嘅千層cake」。

有網民回應稱，「10幾年前真係好食，嗰陣冇咁多花臣，之後越出越多款，越出越難食」、「佢久唔久就會係商場開Pop-up store，買過幾次，都好難食」。

「沛公甜品」近年改以Pop-Up店形式經營。（沛公甜品Facebook圖片）

近年改以Pop-up店營運 上月仍在21商場短租

資料顯示，「沛公甜品」曾以榴槤甜品掀起熱潮，尤其以榴槤千層班戟馳名，在尖沙咀、旺角、銅鑼灣等多個旺區開設分店。但在2015年起因租金等成本考慮，「沛公甜品」轉向以期間限定的Pop-up店形式營運，同時收縮分店，目前只餘荃灣總店。

據「沛公甜品」官方Facebook顯示，該品牌上月仍在多區商場設有21間Pop-up店，包括良景商場、利東商場、長亨商場、黃大仙中心北館等。但根據公布，全部最多只營運至12月初。目前未知該品牌結束總店後，會否以其他模式維持，但有網民認為，「總店都執埋，唔會靠pop-up吊到幾耐命」。