除夕夜甜品店驚見巨鼠　店員輕挑回應「新養一齊倒數」　餐廳致歉

除夕夜本來是普天同慶的日子，有食客倒數前到「八時神仙草」尖沙咀店品嚐甜品時，竟意外直擊一隻巨型老鼠驚現在收銀櫃上方的燈架，惟店員開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客對店員沒有致歉的態度感到非常不滿，今日（1日、元旦）在社交平台上揚言「好自為之」。



根據影片顯示，該老鼠的體形目測與半球形閉路電視相近。「八時神仙草」回應指，公司及全體員工對事件深感抱歉，已聯絡清潔公司研究如何加強防鼠措施，周五（2日）開店前再徹底清潔和滅鼠，並已向涉事員工發出警告，不排除適當處罰。



尖沙咀厚福街「八時神仙草」除夕夜驚現老鼠。（OpenRice@k_b_y.foodairy圖片）

涉事老鼠停留在天花板的燈架上，大約數秒後突然高速飛奔往餐廳的另一邊，隨後不見縱影。（Threads@teddy__tam影片截圖）

老鼠驚現收銀櫃上方燈架 食客指店員無動於衷

除夕夜等待新一年降臨，網民teddy__tam元旦（1日）在社交平台Threads上傳一段影片指，除夕夜趁倒數前到尖沙咀厚福街「八時神仙草」品嚐飯後甜品，怎料一隻老鼠驚現收銀櫃上方燈架，惟店員無動於衷，完全沒有反應。

食客反映有老鼠 店員竟稱︰我哋新養㗎 今日一齊嚟倒數

其後該網民主動向店員反映問題，花費一分鐘只獲得開玩笑的回應，因此他感到非常不滿，批評店員沒有道歉，強調餐廳出現老鼠絕對不是小事，揚言「好自為之」。

講咗成分鐘，先有反應講咗句係我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數。你餐廳有老鼠絕對唔係一件小事，仲好似好得意咁喺度講笑，一句唔好意思都無，厚福街間八時神仙草，真係好自為之。 網民teddy__tam

若按周圍環境的事物推算，該老鼠的體形目測與半球形閉路電視相近。（Threads@teddy__tam影片截圖）

老鼠體型目測與半球形閉路電視相近

根據影片顯示，當時涉事老鼠停留在天花板的燈架上，大約數秒後突然高速飛奔往餐廳的另一邊，隨後不見縱影，同時有食客發出「嘩嘩嘩」的驚叫聲。若按周圍環境的事物推算，該老鼠的體形目測與半球形閉路電視相近。

負責人致歉：檢討員工服務及對答培訓工作

「八時神仙草」負責人元旦晚上（1日）回應指，公司及全體員工對事件表示歉意，特別對當日受影響的顧客表示深感抱歉，並感謝各顧客的監督和批評，承諾檢討員工服務及對答培訓的工作，期望能努力重新贏回信任。

「八時神仙草」表示，尖沙咀分店為臨街開放式佈局，確實存在外部環境侵入的風險。（OpenRice@apfm87hpj8rm圖片）

周五開店前徹底清潔和滅鼠 不排除懲處涉事員工

「八時神仙草」強調，一直注重環境及食品衛生問題，聘用專業清潔公司為各分店每周進行滅蟲及防鼠措施，惟尖沙咀分店為臨街開放式佈局，確實存在外部環境侵入的風險，已聯絡清潔公司研究如何加強防鼠措施，周五開店前徹底清潔和滅鼠，包括深度清潔、封堵牆面及地面的縫隙。

「八時神仙草」又指，涉事員工的回應實屬不恰當，稱會直接聯絡顧客道歉，同時已向涉事員工了解事情及發出警告，不排除作出適當處罰。