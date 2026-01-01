除夕倒數｜停放煙花未損興致 入境旅客按年增16%
撰文：蕭通
出版：更新：
2025年12月31日除夕夜，因應大埔宏福苑火災，維港除夕煙花倒數匯演取消。不過，並未影響旅客來港的熱情。入境處數字顯示，截至周三（31日）晚上9時，入境旅客共約18.1萬人次，較前一年增加約2.5萬人次，增幅約16%。其中，訪港的內地旅客及其他地區旅客，均比2024年除夕多。
內地旅客佔13.7萬人次 比2024除夕多約15%
根據入境處數字，截至周三晚上9時，來港的內地旅客有13.7萬人次，比2024年除夕還要多大概1.8萬人次，增長約15%；至於其他旅客則有4.4萬，也比2024年除夕多約7,000人。
數據顯示，2024年12月31日，全日有超過11.9萬人次的內地旅客入境，其他訪港旅客約3.6萬人次。不過，如果與2023年除夕比較，剛過去的除夕來港旅客有所減少，當日訪港的內地旅客逾19.5萬人次，但其他旅客則只有3.1萬人次。
33.8萬港人出境 較前一年多12%
至於本港居民的出境人次為33.8萬，比2024年除夕增加3.7萬，增長逾12%。與2023年除夕相比，出境的香港居民更多出4.4萬人次，增幅近15%。
